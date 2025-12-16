В продажу поступает доступный электромобиль Renault стоимостью менее 15 000 евро (фото)

Renault Twingo возвращается на рынок в новом формате. Теперь это недорогой городской электрокар с запасом хода 260 км.

Новый Renault Twingo E-Tech доступен для заказа во Франции начиная с сегодняшнего дня, 16 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Цена Renault Twingo стартует с 14 720 евро Фото: Renault

Электромобиль Renault Twingo сохранил концепцию модели. Это компактный 3,8-метровый хэтчбек, который внешне очень напоминает оригинальный Twingo 1992 года.

Все Renault Twingo 2026 оснащены цифровым щитком приборов и 10,1-дюймовым тачскрином мультимедиа. Задние сиденья хэтчбека имеют горизонтальную регулировку, а объем багажника составляет 360 л.

Все Renault Twingo 2026 получили два экрана на передней панели Фото: Renault

Новый Renault Twingo E-Tech оснащен 82-сильным мотором и небольшой батареей емкостью 27,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 263 км.

Базовый электромобиль Renault Twingo Evolution стоит от 19 490 евро, но с учетом правительственных субсидий его стоимость снижается до 14 720 евро. Комплектация включает кондиционер, парктроник, круиз-контроль и автоматические диодные фары.

Задние кресла имеют горизонтальную регулировку Фото: Renault

Цена Renault Twingo Techno составляет 21 090 евро и 16 320 евро — с субсидией. Он получил бесключевой доступ, климат-контроль, навигацию, камеру и адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок. В качестве опции за 500 евро предлагают быстрое зарядное устройство и функцию повербанка.

Таким образом, Twingo — самый дешевый электромобиль Renault в 2026 году. Французский производитель ранее представил еще более доступные электрокары Mobilize, однако теперь их снимают с производства.

