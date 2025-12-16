У продаж надходить доступний електромобіль Renault вартістю менш ніж 15 000 євро (фото)

Renault Twingo повертається на ринок у новому форматі. Тепер це недорогий міський електрокар із запасом ходу 260 км.

Новий Renault Twingo E-Tech доступний для замовлення у Франції починаючи з сьогодні, 16 грудня. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Ціна Renault Twingo стартує з 14 720 євро Фото: Renault

Електромобіль Renault Twingo зберіг концепцію моделі. Це компактний 3,8-метровий хетчбек, який зовні дуже нагадує оригінальний Twingo 1992 року.

Усі Renault Twingo 2026 оснащені цифровим щитком приладів та 10,1-дюймовим тачскріном мультимедіа. Задні сидіння хетчбека мають горизонтальне регулювання, а об’єм багажника складає 360 л.

Усі Renault Twingo 2026 отримали два екрани на передній панелі Фото: Renault

Новий Renault Twingo E-Tech оснащений 82-сильним мотором та невеликою батареєю ємністю 27,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу – 263 км.

Базовий електромобіль Renault Twingo Evolution коштує від 19 490 євро, але з урахуванням урядових субсидій його вартість знижується до 14 720 євро. Комплектація включає кондиціонер, парктронік, круїз-контроль та автоматичні діодні фари.

Задні крісла мають горизонтальне регулювансня Фото: Renault

Ціна Renault Twingo Techno становить 21 090 євро та 16 320 євро – із субсидією. Він отримав безключовий доступ, клімат-контроль, навігацію, камеру та адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів. В якості опції за 500 євро пропонують швидкий зарядний пристрій та функцію повербанка.

Таким чином, Twingo — найдешевший електромобіль Renault у 2026 році. Французький виробник раніше представив ще доступніші електрокари Mobilize, проте тепер їх знімають із виробництва.

