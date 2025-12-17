Автопарк старішає: експерти підрахували середній вік авто в Україні

В Україні зростає середній вік легкових автомобілів. Наймолодшими є електрокари та гібриди, а найстарішими — авто з ГБО.

У листопаді 2025 року середній вік авто на внутрішньому українському ринку зріс до 16,6 років і це один із найнижчих показників у Європі. Статистику опублікував Інститут дослідження авторинку.

Автопарк України старішає, адже у жовтні середній вік становив 16,4 року. За місяць найбільше він зріс у Рівненській області (на пів року), а от на Херсонщині автівки, навпаки, помолодшали на 0,7 року. Також зазначається, що через додаток "Дія" продають старіші автомобілі: їх середній вік — 17 років.

Найновіші авто зареєстровані в Києві Фото: Інститут досліджень авторинку

Найновіші автомобілі у Києві (11,1 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 р.). Найстарішими є машини Донецької області – 19,1 року.

Відео дня

Важливо

В Україні активно продають раритетні ретроавто: які моделі купують (фото)

Крім того, відзначається, що електромобілі та гібриди на українському ринку зазвичай новіші: їх середній вік складає 4,7 та 5,8 року, відповідно. У бензинових моделей цей показник становить 14,3 року, в дизельних – 14,8 року, а в авто з ГБО – 18,3 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко виріс попит на вживані авто зі США і переважна більшість із них — відносно нові електрокари.

Також ми писали, що в Україні припинили діяльність понад 100 продавців автомобілів.