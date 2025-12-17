Імпорт авто зі США в Україну зріс удвічі: які "битки" купують найчастіше (фото)

Українці стали завозити значно більше авто зі США. Найбільшим попитом користуються електромобілі Tesla.

За листопад в Україні першу реєстрацію пройшли 5,5 тис. вживаних авто зі США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Середній вік авто зі США в Україні — 5 років. Переважна їх більшість — так звані "битки", тобто автомобілі після ДТП.

Tesla Model Y та Model 3 — найпопулярніші авто зі США в Україні Фото: Motor Trend

53% завезених авто зі США — електромобілі. Попит на них зростає упродовж останніх місяців, оскільки з 1 січня 2026 року в Україні скасовується їх пільгове розмитнення. Частка бензинових автомобілів становить 34%, гібридів — 8%, дизельних моделей — 3%, а авто з ГБО — 2%.

Найпопулярніші авто зі США в Україні — електромобілі Tesla. У топ 5 моделей-лідерів потрапили одразу три електрокари американського бренду.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за листопад 2025 року:

Tesla Model Y – 907 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 837 од. Ford Escape – 355 од. Tesla Model S – 258 од. Nissan Rogue – 258 од.

До речі, попит на авто з Китаю в Україні зріс ще сильніше — майже в 5 разів. Серед них теж домінують електрокари.

