Импорт авто из США в Украину вырос вдвое: какие "битки" покупают чаще всего (фото)

Украинцы стали завозить значительно больше авто из США. Наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla.

За ноябрь в Украине первую регистрацию прошли 5,5 тыс. подержанных авто из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст авто из США в Украине — 5 лет. Подавляющее их большинство — так называемые "битки", то есть автомобили после ДТП.

Tesla Model Y и Model 3 — самые популярные авто из США в Украине Фото: Motor Trend

53% завезенных авто из США — электромобили. Спрос на них растет в последние месяцы, поскольку с 1 января 2026 года в Украине отменяется их льготная растаможка. Доля бензиновых автомобилей составляет 34%, гибридов — 8%, дизельных моделей — 3%, а авто с ГБО — 2%.

Самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla. В топ 5 моделей-лидеров попали сразу три электрокара американского бренда.

Відео дня

Важно

Украинцы регистрируют электрокары, пока не отменили льготы: возник дефицит "зеленых" номеров

Самые популярные авто из США в Украине за ноябрь 2025 года:

Tesla Model Y — 907 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 837 ед. Ford Escape — 355 ед. Tesla Model S — 258 ед. Nissan Rogue — 258 ед.

Кстати, спрос на авто из Китая в Украине вырос еще сильнее — почти в 5 раз. Среди них тоже доминируют электрокары.

Также Фокус писал, что на украинском рынке резко выросли продажи ретроавто.