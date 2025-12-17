Импорт авто из США в Украину вырос вдвое: какие "битки" покупают чаще всего (фото)
Украинцы стали завозить значительно больше авто из США. Наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla.
За ноябрь в Украине первую регистрацию прошли 5,5 тыс. подержанных авто из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст авто из США в Украине — 5 лет. Подавляющее их большинство — так называемые "битки", то есть автомобили после ДТП.
53% завезенных авто из США — электромобили. Спрос на них растет в последние месяцы, поскольку с 1 января 2026 года в Украине отменяется их льготная растаможка. Доля бензиновых автомобилей составляет 34%, гибридов — 8%, дизельных моделей — 3%, а авто с ГБО — 2%.
Самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla. В топ 5 моделей-лидеров попали сразу три электрокара американского бренда.
Самые популярные авто из США в Украине за ноябрь 2025 года:
- Tesla Model Y — 907 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 837 ед.
- Ford Escape — 355 ед.
- Tesla Model S — 258 ед.
- Nissan Rogue — 258 ед.
Кстати, спрос на авто из Китая в Украине вырос еще сильнее — почти в 5 раз. Среди них тоже доминируют электрокары.
Также Фокус писал, что на украинском рынке резко выросли продажи ретроавто.