Продажи авто из Китая в Украине выросли почти в 5 раз: какие модели покупают (фото)
Спрос на авто из Китая в Украине бьет рекорды в 2025 году. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.
За ноябрь в Украине первую регистрацию прошли 3908 авто из Китая и это лучший показатель в этом году. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с октябрем продажи авто из Китая в Украине выросли на 25%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — в 4,8 раза. 93% из них — электромобили.
Высокий спрос на авто из КНР в Украине обусловлен отменой льгот при растаможке электрокаров с 1 января. Многие автомобилисты спешат приобрести их, пока они не подорожали.
Новых авто из Китая приобрели 3269, что на 368% больше, чем в прошлом году. Самым популярным является электрокроссовер BYD Leopard 3.
Топ 5 самых популярных новых авто из КНР в Украине в ноябре 2025 года:
- BYD Leopard 3 — 385 проданных авто
- Volkswagen ID.Unyx — 298 ед.
- BYD Song Plus — 289 ед.
- Zeekr 7X — 221 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
Подержанных авто из КНР поставили на учет 639 — на 415% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером в сегменте является Zeekr 001.
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:
- Zeekr 001 — 87 зарегистрированных авто.
- Zeekr 7X — 41 ед.
- MG ZS — 32 ед.
- BYD Leopard 3 — 30 ед.
- BYD Yuan Plus — 29 ед.
