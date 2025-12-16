Продажи авто из Китая в Украине выросли почти в 5 раз: какие модели покупают (фото)

Спрос на авто из Китая в Украине бьет рекорды в 2025 году. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.

За ноябрь в Украине первую регистрацию прошли 3908 авто из Китая и это лучший показатель в этом году. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с октябрем продажи авто из Китая в Украине выросли на 25%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — в 4,8 раза. 93% из них — электромобили.

Спрос на Volkswagen ID.Unyx остается высоким Фото: Topcars UA

Высокий спрос на авто из КНР в Украине обусловлен отменой льгот при растаможке электрокаров с 1 января. Многие автомобилисты спешат приобрести их, пока они не подорожали.

Новых авто из Китая приобрели 3269, что на 368% больше, чем в прошлом году. Самым популярным является электрокроссовер BYD Leopard 3.

Топ 5 самых популярных новых авто из КНР в Украине в ноябре 2025 года:

BYD Leopard 3 — 385 проданных авто Volkswagen ID.Unyx — 298 ед. BYD Song Plus — 289 ед. Zeekr 7X — 221 ед. BYD Sea Lion 06 — 220 ед.

В подержанном сегменте лидирует Zeekr 001 Фото: Zeekr

Подержанных авто из КНР поставили на учет 639 — на 415% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером в сегменте является Zeekr 001.

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 87 зарегистрированных авто. Zeekr 7X — 41 ед. MG ZS — 32 ед. BYD Leopard 3 — 30 ед. BYD Yuan Plus — 29 ед.

