Продажи авто из Китая в Украине выросли почти в 5 раз: какие модели покупают (фото)

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3 стал самым популярным авто из Китая в Украине | Фото: autohome.com.cn

Спрос на авто из Китая в Украине бьет рекорды в 2025 году. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.

За ноябрь в Украине первую регистрацию прошли 3908 авто из Китая и это лучший показатель в этом году. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с октябрем продажи авто из Китая в Украине выросли на 25%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — в 4,8 раза. 93% из них — электромобили.

Volkswagen ID.Unyx
Спрос на Volkswagen ID.Unyx остается высоким
Фото: Topcars UA

Высокий спрос на авто из КНР в Украине обусловлен отменой льгот при растаможке электрокаров с 1 января. Многие автомобилисты спешат приобрести их, пока они не подорожали.

Новых авто из Китая приобрели 3269, что на 368% больше, чем в прошлом году. Самым популярным является электрокроссовер BYD Leopard 3.

Топ 5 самых популярных новых авто из КНР в Украине в ноябре 2025 года:

  1. BYD Leopard 3 — 385 проданных авто
  2. Volkswagen ID.Unyx — 298 ед.
  3. BYD Song Plus — 289 ед.
  4. Zeekr 7X — 221 ед.
  5. BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
Зикр 001
В подержанном сегменте лидирует Zeekr 001
Фото: Zeekr

Подержанных авто из КНР поставили на учет 639 — на 415% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером в сегменте является Zeekr 001.

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

  1. Zeekr 001 — 87 зарегистрированных авто.
  2. Zeekr 7X — 41 ед.
  3. MG ZS — 32 ед.
  4. BYD Leopard 3 — 30 ед.
  5. BYD Yuan Plus — 29 ед.

