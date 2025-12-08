BYD наполнит рынок новыми недорогими электромобилями: первые подробности (фото)
В ближайшее время линейку BYD пополнят сразу несколько новых электрических моделей. Седаны и хэтчбеки получат электромоторы мощностью до 326 сил.
Новые электромобили BYD поступят в продажу в начале 2026 года, однако первые их фото уже попали в интернет. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
BYD Qin Max
Электромобиль BYD Qin Max — недорогой седан D-класса. Его цена составит менее чем $20 000.
Авто отличается нетипичным (для BYD) оформлением передней части. Его оснастят моторами мощностью 163 и 326 л. с.
Размеры BYD Qin Max:
- длина — 4866 мм;
- ширина — 1880 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2820 мм.
BYD Seal 06
Электромобиль BYD Seal 06 пройдет модернизацию. Седан и хэтчбек GT отличаются более крупными фарами, новой крышкой багажника, иными бамперами и фонарями. Перечень опций пополнила система полуавтономного движения.
Новый BYD Seal 06 сохранил базовый 163-сильный мотор и получил более мощные модификации на 272 и 326 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Также сообщается, что электрокар получит новую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею.Важно
BYD Seal 07
Электрокар BYD Seal 07 также обновится. Большой пятиметровый седан получит новую переднюю часть, а также систему полуавтономного движения. Он также будет оснащен системой полуавтономного движения. Как и BYD Seal 06, электромобиль получит 326-сильную установку.
Ранее BYD представил самое быстрое авто в мире, способное развить 496 км/ч.
Также Фокус рассказывал, что флагманский BYD выдержал падение дерева на крышу.