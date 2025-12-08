BYD наповнить ринок новими недорогими електромобілями: перші подробиці (фото)

Найближчим часом лінійку BYD поповнять одразу кілька нових електричних моделей. Седани і хетчбеки отримають електромотори потужністю до 326 сил.

Нові електромобілі BYD надійдуть у продаж на початку 2026 року, проте перші їх фото вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Qin Max

Електромобіль BYD Qin Max – недорогий седан D-класу. Його ціна складе менш ніж $20 000.

BYD Qin Max Фото: CarNewsChina

Авто вирізняється нетиповим (для BYD) оформленням передньої частини. Його оснастять моторами потужністю 163 і 326 к. с.

Розміри BYD Qin Max:

довжина – 4866 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2820 мм.

BYD Qin Max коштуватиме менш ніж $20 000 Фото: CarNewsChina

BYD Seal 06

BYD Seal 06 Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Seal 06 пройде модернізацію. Седан і хетчбек GT вирізняються більшими фарами, новою кришкою багажника, інакшими бамперами і ліхтарями. Перелік опцій поповнила система напівавтономного руху.

Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seal 06 зберіг базовий 163-сильний мотор і отримав потужніші модифікації на 272 та 326 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. Також повідомляється, що електрокар отримає нову літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею.

BYD Seal 07

BYD Seal 07 Фото: CarNewsChina

Електрокар BYD Seal 07 також оновиться. Великий п’ятиметровий седан отримає нову передню частину, а також систему напівавтономного руху. Він також буде оснащений системою напівавтономного руху. Як і BYD Seal 06, електромобіль отримає 326-сильну установку.

