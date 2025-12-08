BYD наповнить ринок новими недорогими електромобілями: перші подробиці (фото)
Найближчим часом лінійку BYD поповнять одразу кілька нових електричних моделей. Седани і хетчбеки отримають електромотори потужністю до 326 сил.
Нові електромобілі BYD надійдуть у продаж на початку 2026 року, проте перші їх фото вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
BYD Qin Max
Електромобіль BYD Qin Max – недорогий седан D-класу. Його ціна складе менш ніж $20 000.
Авто вирізняється нетиповим (для BYD) оформленням передньої частини. Його оснастять моторами потужністю 163 і 326 к. с.
Розміри BYD Qin Max:
- довжина – 4866 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1495 мм;
- колісна база – 2820 мм.
BYD Seal 06
Електромобіль BYD Seal 06 пройде модернізацію. Седан і хетчбек GT вирізняються більшими фарами, новою кришкою багажника, інакшими бамперами і ліхтарями. Перелік опцій поповнила система напівавтономного руху.
Новий BYD Seal 06 зберіг базовий 163-сильний мотор і отримав потужніші модифікації на 272 та 326 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. Також повідомляється, що електрокар отримає нову літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею.Важливо
BYD Seal 07
Електрокар BYD Seal 07 також оновиться. Великий п’ятиметровий седан отримає нову передню частину, а також систему напівавтономного руху. Він також буде оснащений системою напівавтономного руху. Як і BYD Seal 06, електромобіль отримає 326-сильну установку.
Раніше BYD презентував найшвидше авто у світі, здатне розвинути 496 км/год.
Також Фокус розповідав, що флагманський BYD витримав падіння дерева на дах.