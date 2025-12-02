Самый дорогой внедорожник BYD трижды выдержал падение дерева на крышу и продолжил движение (видео)

Новый BYD Yangwang U8L продемонстрировал, насколько прочной является его конструкция. На внедорожник трижды упало дерево, однако он получил минимальные повреждения.

Оригинальный трюк организовали в Китае. О нестандартном краш-тесте внедорожника рассказывает сайт Carscoops.

На крышу BYD Yangwang U8L трижды (под разными углами) сбросили ствол пальмы. Его вес составляет примерно 2 тонны, поэтому энергия удара достигала 50,4 кДж.

В конце концов пальма сломалась. Конечно, у BYD Yangwang U8 видны повреждения на крыше, но он может передвигаться своим ходом, а двери водителя без проблем открываются. Это говорит о крепком силовом каркасе авто и высоком уровне защиты при переворачивании.

Ранее новый BYD Yangwang U8L уже продемонстрировал возможность форсировать водные препятствия, ездить боком и делать "танковый разворот" на месте.

В краш-тесте BYD Yangwang U8L получил незначительные повреждения Фото: скриншот / YouTube

Электрифицированный внедорожник BYD Yangwang U8L стоит 150 000 долларов. Огромное 5,4-метровое авто отличается брутальным дизайном и имеет роскошный шестиместный интерьер.

Новый BYD Yangwang U8L оснащен 1180-сильной плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами. Он стартует до сотни за 3,6 с, а его запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

Кстати, недавно в Киеве заметили 830-сильный электрический внедорожник Hummer.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском кроссовере BYD.