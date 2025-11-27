Нетипичный дизайн и роскошный салон: раскрыты подробности флагманского кроссовера BYD (фото)

BYD готовит новую флагманскую модель Dynasty. Большой кроссовер будет богато оснащен и получит мощную электрифицированную установку.

Новый BYD Dynasty выйдет на рынок во втором квартале 2026 года и в Китае будет стоить примерно 400 000 юаней ($55 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер будет старшим братом модели BYD Tang L/Atto 8 и будет достигать примерно 5,2 м в длину. Он станет первой моделью в новом фирменном стиле.

Кроссовер получит плагин-гибридную установку Фото: BYD Auto

Дизайн BYD Dynasty более граненый, чем у нынешних моделей марки. К тому же, кроссовер получил OLED-оптику на всю ширину кузова спереди и сзади.

Салон BYD Dynasty 2026 отделан кожей, алькантарой и карбоном. На передней панели установлены три экрана.

На передней панели установили три экрана Фото: BYD Auto

Новый BYD Dynasty будет выпускаться в версиях на 6 и 7 мест. В шестиместном исполнении кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем. Также комплектация включает холодильник и систему полуавтономного движения God's Eye B, а за доплату предложат конвейер с дроном Mavic на крыше.

Отмечается, что кроссовер BYD Dynasty дебютирует в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой турбочетверкой и парой электромоторов. Большая батарея позволит преодолевать 200 км на электротяге. А вот электрокар пока под вопросом.

Кресла второго ряда получат электропривод, вентиляцию и массаж Фото: BYD Auto

Зато известно, что полноприводный BYD Dynasty получит управляемые задние колеса и активную подвеску DiSus-A с индивидуальным управлением для каждого колеса.

