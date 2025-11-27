Нетиповий дизайн і розкішний салон: розкрито подробиці флагманського кросовера BYD (фото)

BYD готує нову флагманську модель Dynasty. Великий кросовер буде багато оснащений і отримає потужну електрифіковану установку.

Новий BYD Dynasty вийде на ринок у другому кварталі 2026 року і в Китаї коштуватиме приблизно 400 000 юанів ($55 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер буде старшим братом моделі BYD Tang L/Atto 8 та сягатиме приблизно 5,2 м завдовжки. Він стане першою моделлю у новому фірмовому стилі.

Кросовер отримає плагін-гібридну установку Фото: BYD Auto

Дизайн BYD Dynasty більш гранчастий, аніж у нинішніх моделей марки. До того ж, кросовер отримав OLED-оптику на всю ширину кузова спереду і ззаду.

Салон BYD Dynasty 2026 оздоблено шкірою, алькантарою і карбоном. На передній панелі встановлено три екрани.

На передній панелі встановили три екрани Фото: BYD Auto

Новий BYD Dynasty випускатимуть у версіях на 6 та 7 місць. У шестимісному виконанні крісла першого і другого ряду оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем. Також комплектація включає холодильник і систему напівавтономного руху God’s Eye B, а за доплату запропонують конвеєр з дроном Mavic на даху.

Зазначається, що кросовер BYD Dynasty дебютує у плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів. Велика батарея дозволить долати 200 км на електротязі. А от електрокар наразі під питанням.

Крісла другого ряду отримають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: BYD Auto

Зате відомо, що повнопривідний BYD Dynasty отримає керовані задні колеса та активну підвіску DiSus-A з індивідуальним керуванням для кожного колеса.

До речі, на європейський ринок виходить дешевий кросовер BYD із витратою пального 1,8 л на 100 км.

Також Фокус розповідав про найменший електромобіль BYD вартістю $17 000.