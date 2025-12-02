Найдорожчий позашляховик BYD тричі витримав падіння дерева на дах і продовжив рух (відео)

Новий BYD Yangwang U8L продемонстрував, наскільки міцною є його конструкція. На позашляховик тричі впало дерево, проте він отримав мінімальні ушкодження.

Оригінальний трюк організували в Китаї. Про нестандартний краш-тест позашляховика розповідає сайт Carscoops.

На дах BYD Yangwang U8L тричі (під різними кутами) скинули стовбур пальми. Його вага становить приблизно 2 тонни, тому енергія удару сягала 50,4 кДж.

У кінці кінців пальма зламалася. Звісно, в BYD Yangwang U8 видно пошкодження на даху, але він може пересуватися своїм ходом, а двері водія без проблем відкриваються. Це свідчить про міцний силовий каркас авто та високий рівень захисту при перевертанні.

Раніше новий BYD Yangwang U8L уже продемонстрував можливість форсувати водні перешкоди, їздити боком та робити "танковий розворот" на місці.

У краш-тесті BYD Yangwang U8L отримав незначні ушкодження Фото: скриншот / YouTube

Електрифікований позашляховик BYD Yangwang U8L коштує 150 000 доларів. Велетенське 5,4-метрове авто вирізняється брутальним дизайном і має розкішний шестимісний інтер’єр.

Новий BYD Yangwang U8L оснащений 1180-сильною плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і чотирма електромоторами. Він стартує до сотні за 3,6 с, а його запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.

