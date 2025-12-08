Дешевле Leaf: мощный электрифицированный кроссовер Nissan показали до презентации (фото)

Nissan готовит новый доступный кроссовер NX8. Модель предложат в мощных электрифицированных версиях.

Новый Nissan NX8 презентуют в 2026 году, однако официальные фото кроссовера уже обнародованы. Первые подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Кроссовер Nissan NX8 — третий (после седанов N6 и N7) представитель нового семейства недорогих моделей, которые будут выпускаться на предприятии Dongfeng-Nissan в Китае. В анфас он похож на собратьев — получил тоненькие Г-образные фары и тонкую диодную полосу на всю ширину кузова. Также авто отличается высокой оконной линией и получило фонари с OLED-оптикой.

Nissan NX8 будут продавать в электрических и плагин-гибридных версиях Фото: Nissan

Размеры Nissan NX8 2026 года:

длина — 4870 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2917 мм;

масса — 2196 кг.

В салоне установили большой 15,6-дюймовый тачскрин Фото: Nissan

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему разработали в Huawei.

Салон Nissan NX8 не показали, однако по аналогии с другими моделями линейки кроссовер должен получить узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация будет включать 19-дюймовые диски, систему полуавтономного движения и парковочный автопилот.

Фото: Nissan

Новый Nissan NX8 предложат в электрических версиях мощностью 292 и 340 л. с., а также в плагин-гибридном варианте с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 148 л. с. и 265-сильным электромотором. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч. Цена Nissan NX8 не объявлена, но известно, что он будет дешевле нового Leaf.

