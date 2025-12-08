Дешевший за Leaf: потужний електрифікований кросовер Nissan показали до презентації (фото)

Nissan готує новий доступний кросовер NX8. Модель запропонують в потужних електрифікованих версіях.

Новий Nissan NX8 презентують у 2026 році, проте офіційні фото кросовера вже оприлюднено. Перші подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Кросовер Nissan NX8 — третій (після седанів N6 і N7) представник нового сімейства недорогих моделей, які випускатимуть на підприємстві Dongfeng-Nissan у Китаї. В анфас він схожий на побратимів — отримав тоненькі Г-подібні фари та тоненьку діодну смугу на всю ширину кузова. Також авто вирізняється високою віконною лінією та отримало ліхтарі з OLED-оптикою.

Nissan NX8 продаватимуть в електричних і плагін-гібридних версіях Фото: Nissan

Розміри Nissan NX8 2026:

довжина – 4870 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 2917 мм;

маса – 2196 кг.

У салоні встановили великий 15,6-дюймовий тачскрін Фото: Nissan

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему розробили в Huawei.

Салон Nissan NX8 не показали, проте за аналогією з іншими моделями лінійки кросовер має отримати вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Комплектація включатиме 19-дюймові диски, систему напівавтономного руху та паркувальний автопілот.

Фото: Nissan

Новий Nissan NX8 запропонують в електричних версіях потужністю 292 і 340 к. с., а також у плагін-гібридному варіанті з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 148 к. с. та 265-сильним електромотором. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 180 км/год. Ціна Nissan NX8 не оголошена, але відомо, що він буде дешевшим за новий Leaf.

