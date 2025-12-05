Nissan презентував недорогий молодіжний кросовер за ціною "Дастера" (фото)

Новий Nissan Kait офіційно представлено. Компактний доступний кросовер має місткий багажник і може працювати на бензині або спирті.

Кросовер Nissan Kait дебютував у Бразилії, де його виготовлятимуть. На місцевому ринку кросовер коштує від 117 900 реалів ($22 000) — на рівні Duster. Про авто розповіли на офіційному сайті Nissan.

Nissan Kait 2026 не є повністю новою моделлю – це глибока модернізація Nissan Kicks першого покоління, що одразу видно у профіль. Кросовер отримав нову передню частину з широкою радіаторною решіткою та дворівневими діодними фарами, а ззаду замінили ліхтарі та двері багажника. Також інакші бампери і пластиковий обвіс.

Авто створили на базі Nissan Kicks Фото: Nissan

Габарити Nissan Kait 2026:

довжина – 4304 мм;

ширина – 1760 мм;

висота — 1605 мм;

колісна база – 2620 мм.

Топові версії отримали цифровий щиток приладів Фото: Nissan

У салоні Nissan Kait встановили нову передню панель, а топові версії отримали цифровий щиток приладів і більший 9-дюймовий тачскрін. Також замінили перемикачі на центральній консолі. Об’єм багажника Nissan Kait становить 432 л.

Важливо

Базова комплектація Nissan Kait включає кондиціонер, круїз-контроль та камеру. Топовий варіант отримав шкіряний салоні, клімат-контроль, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху і "сліпих" зон.

Об'єм багажника Nissan Kait складає 432 л Фото: Nissan

Від Nissan Kicks залишилася 1,6-літрова бензинова четвірка на 113 к. с., яка може працювати на бензині чи етанолі. У парі з нею працює варіатор, а привід в Nissan Kait – тільки передній.

