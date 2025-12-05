Nissan презентував недорогий молодіжний кросовер за ціною "Дастера" (фото)
Новий Nissan Kait офіційно представлено. Компактний доступний кросовер має місткий багажник і може працювати на бензині або спирті.
Кросовер Nissan Kait дебютував у Бразилії, де його виготовлятимуть. На місцевому ринку кросовер коштує від 117 900 реалів ($22 000) — на рівні Duster. Про авто розповіли на офіційному сайті Nissan.
Nissan Kait 2026 не є повністю новою моделлю – це глибока модернізація Nissan Kicks першого покоління, що одразу видно у профіль. Кросовер отримав нову передню частину з широкою радіаторною решіткою та дворівневими діодними фарами, а ззаду замінили ліхтарі та двері багажника. Також інакші бампери і пластиковий обвіс.
Габарити Nissan Kait 2026:
- довжина – 4304 мм;
- ширина – 1760 мм;
- висота — 1605 мм;
- колісна база – 2620 мм.
У салоні Nissan Kait встановили нову передню панель, а топові версії отримали цифровий щиток приладів і більший 9-дюймовий тачскрін. Також замінили перемикачі на центральній консолі. Об’єм багажника Nissan Kait становить 432 л.
Базова комплектація Nissan Kait включає кондиціонер, круїз-контроль та камеру. Топовий варіант отримав шкіряний салоні, клімат-контроль, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху і "сліпих" зон.
Від Nissan Kicks залишилася 1,6-літрова бензинова четвірка на 113 к. с., яка може працювати на бензині чи етанолі. У парі з нею працює варіатор, а привід в Nissan Kait – тільки передній.
Раніше Фокус розповідав про новий Nissan Juke 2026, який стане електрокаром.
Також ми писали про новий Nissan Rogue з плагін-гібридною установкою.