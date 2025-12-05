Nissan презентовал недорогой молодежный кроссовер по цене "Дастера" (фото)

Новый Nissan Kait официально представлен. Компактный доступный кроссовер имеет вместительный багажник и может работать на бензине или спирте.

Кроссовер Nissan Kait дебютировал в Бразилии, где его будут производить. На местном рынке кроссовер стоит от 117 900 реалов ($22 000) — на уровне Duster. Об авто рассказали на официальном сайте Nissan.

Nissan Kait 2026 не является полностью новой моделью — это глубокая модернизация Nissan Kicks первого поколения, что сразу видно в профиль. Кроссовер получил новую переднюю часть с широкой радиаторной решеткой и двухуровневыми диодными фарами, а сзади заменили фонари и дверь багажника. Также иные бамперы и пластиковый обвес.

Авто создали на базе Nissan Kicks Фото: Nissan

Габариты Nissan Kait 2026:

длина — 4304 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1605 мм;

колесная база — 2620 мм.

Топовые версии получили цифровой щиток приборов Фото: Nissan

В салоне Nissan Kait установили новую переднюю панель, а топовые версии получили цифровой щиток приборов и более крупный 9-дюймовый тачскрин. Также заменили переключатели на центральной консоли. Объем багажника Nissan Kait составляет 432 л.

Базовая комплектация Nissan Kait включает кондиционер, круиз-контроль и камеру. Топовый вариант получил кожаный салоне, климат-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и "слепых" зон.

Объем багажника Nissan Kait составляет 432 л Фото: Nissan

От Nissan Kicks осталась 1,6-литровая бензиновая четверка на 113 л. с., которая может работать на бензине или этаноле. В паре с ней работает вариатор, а привод у Nissan Kait — только передний.

