Продажі авто з Китаю в Україні виросли майже в 5 разів: які моделі купують (фото)
Попит на авто з Китаю в Україні б’є рекорди у 2025 році. Переважна більшість із них є електрокарами.
За листопад в Україні першу реєстрацію пройшли 3908 авто з Китаю і це найкращий показник у цьому році. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Порівняно з жовтнем продажі авто з Китаю в Україні виросли на 25%, а порівняно з листопадом 2024 року — в 4,8 рази. 93% із них — електромобілі.
Високий попит на авто з КНР в Україні обумовлений скасуванням пільг при розмитненні електрокарів із 1 січня. Чимало автомобілістів поспішають придбати їх, поки вони не здорожчали.
Нових авто з Китаю придбали 3269, що на 368% більше, аніж торік. Найпопулярнішим є електрокросовер BYD Leopard 3.
Топ 5 найпопулярніших нових авто з КНР в Україні в листопаді 2025 року:
- BYD Leopard 3 – 385 проданих авто
- Volkswagen ID.Unyx – 298 од.
- BYD Song Plus – 289 од.
- Zeekr 7X – 221 од.
- BYD Sea Lion 06 – 220 од.
Уживаних авто з КНР поставили на облік 639 – на 415% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером у сегменті є Zeekr 001.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- Zeekr 001 – 87 зареєстрованих авто.
- Zeekr 7X – 41 од.
- MG ZS – 32 од.
- BYD Leopard 3 – 30 од.
- BYD Yuan Plus – 29 од.
