Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Продажі авто з Китаю в Україні виросли майже в 5 разів: які моделі купують (фото)

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3 став найпопулярнішим авто з Китаю в Україні | Фото: autohome.com.cn

Попит на авто з Китаю в Україні б’є рекорди у 2025 році. Переважна більшість із них є електрокарами.

За листопад в Україні першу реєстрацію пройшли 3908 авто з Китаю і це найкращий показник у цьому році. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем продажі авто з Китаю в Україні виросли на 25%, а порівняно з листопадом 2024 року — в 4,8 рази. 93% із них — електромобілі.

Volkswagen ID.Unyx
Попит на Volkswagen ID.Unyx залишається високим
Фото: Topcars UA

Високий попит на авто з КНР в Україні обумовлений скасуванням пільг при розмитненні електрокарів із 1 січня. Чимало автомобілістів поспішають придбати їх, поки вони не здорожчали.

Нових авто з Китаю придбали 3269, що на 368% більше, аніж торік. Найпопулярнішим є електрокросовер BYD Leopard 3.

Важливо
Українці реєструють електрокари, поки не скасували пільги: виник дефіцит "зелених" номерів
Українці реєструють електрокари, поки не скасували пільги: виник дефіцит "зелених" номерів

Топ 5 найпопулярніших нових авто з КНР в Україні в листопаді 2025 року:

  1. BYD Leopard 3 – 385 проданих авто
  2. Volkswagen ID.Unyx – 298 од.
  3. BYD Song Plus – 289 од.
  4. Zeekr 7X – 221 од.
  5. BYD Sea Lion 06 – 220 од.
Zeekr 001
У вживаному сегменті лідирує Zeekr 001
Фото: Zeekr

Уживаних авто з КНР поставили на облік 639 – на 415% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером у сегменті є Zeekr 001.

Відео дня

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

  1. Zeekr 001 – 87 зареєстрованих авто.
  2. Zeekr 7X – 41 од.
  3. MG ZS – 32 од.
  4. BYD Leopard 3 – 30 од.
  5. BYD Yuan Plus – 29 од.

Раніше Фокус розповідав, що BYD виведе на ринок лінійку недорогих електрокарів.

Також ми писали про доступний електрифікований кросовер Nissan NX8.