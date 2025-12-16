Продажі авто з Китаю в Україні виросли майже в 5 разів: які моделі купують (фото)

Попит на авто з Китаю в Україні б’є рекорди у 2025 році. Переважна більшість із них є електрокарами.

За листопад в Україні першу реєстрацію пройшли 3908 авто з Китаю і це найкращий показник у цьому році. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем продажі авто з Китаю в Україні виросли на 25%, а порівняно з листопадом 2024 року — в 4,8 рази. 93% із них — електромобілі.

Попит на Volkswagen ID.Unyx залишається високим Фото: Topcars UA

Високий попит на авто з КНР в Україні обумовлений скасуванням пільг при розмитненні електрокарів із 1 січня. Чимало автомобілістів поспішають придбати їх, поки вони не здорожчали.

Нових авто з Китаю придбали 3269, що на 368% більше, аніж торік. Найпопулярнішим є електрокросовер BYD Leopard 3.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з КНР в Україні в листопаді 2025 року:

BYD Leopard 3 – 385 проданих авто Volkswagen ID.Unyx – 298 од. BYD Song Plus – 289 од. Zeekr 7X – 221 од. BYD Sea Lion 06 – 220 од.

У вживаному сегменті лідирує Zeekr 001 Фото: Zeekr

Уживаних авто з КНР поставили на облік 639 – на 415% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Лідером у сегменті є Zeekr 001.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 – 87 зареєстрованих авто. Zeekr 7X – 41 од. MG ZS – 32 од. BYD Leopard 3 – 30 од. BYD Yuan Plus – 29 од.

