Українці реєструють електрокари, поки не скасували пільги: виник дефіцит "зелених" номерів

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко повідомив про брак "зелених" номерів у сервісних центрах в останній місяць дії спеціальних пільг. Такі номерні знаки — обов'язкові для електрокарів, розмитнення яких у 2026 році стане дорожчим для власників.

Українці повідомляють, що у сервісних центрах виник дефіцит "зелених" номерних знаків. Про це Назаренко повідомив 9 грудня в Facebook.

"Але це було прогнозовано, бо 01.01.2026 закінчуються пільги і в грудні буде наплив клієнтів. А закупки номерних знаків роблять системно, запаси великі не роблять, а тут ажіотаж і, мабуть, запаси вичерпались", — зауважив він.

Гендиректор звернув увагу, що до 31 грудня ще є час і охочих зареєструвати електрокари буде багато, тож асоціація офіційно звернулась до Головного сервісного центру та Міністерства внутрішніх справ з проханням:

дозволити реєструвати електрокар з чорно-білими номерами за бажанням власника;

доручити додатково забезпечити сервісні центри "зеленими" номерними знаками.

Відео дня

"Зелені" номери — що це таке

Як пояснювали у Головному сервісному центрі МВС, за машинами, які рухаються завдяки роботі електричного двигуна й не мають двигуна внутрішнього згоряння, закріплюються виключно "зелені" номерні знаки. Вони виглядають як білі таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями латинських літер.

Раніше "зелені" номери власники електрокарів отримували за бажанням. Однак згодом це зробили обов'язковим, і зареєструвати такий автомобіль зі звичайними номерами не можна.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні подорожчає розмитнення електромобілів через скасування частини пільг. Експерти Інституту досліджень авторинку підрахували, скільки тепер доведеться платити за ввезення електрокара.

В Японії обрали найкращі автомобілі року. До топу увійшли здебільшого гібриди та електрокари, а перше місце посів новий Subaru Forester.