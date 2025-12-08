Гібриди та електрокари: японці визначили найкращі авто року (фото)

В Японії визначили кращі автомобілі року. Переможцями стали електрифіковані моделі.

Оголосили переможців премії "Автомобіль року в Японії 2025-2026". Більшість лауреатів є гібридами або електрокарами, повідомляється на сайті конкурсу.

Краще авто року в Японії – новий Subaru Forester. Кросовер у голосуванні набрав 1149 балів і випередив купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate та новий Nissan Leaf.

Volkswagen ID.Buzz

Експерти з журі відзначили хорошу керованість Subaru Forester, а також високий рівень безпеки та ефективну гібридну установку.

Важливо

Найкращі авто року в Японії:

Subaru Forester Honda Prelude Toyota Crown Estate Nissan Leaf Volkswagen ID.Buzz Hyundai Inster BMW 2 Series Gran Coupe Peugeot 3008 Suzuki e-Vitara Daihatsu Move

Кращим іноземним авто став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz, ця ж модель отримала і нагороду за дизайн. А найбільш високотехнологічним автомобілем гібридний спорткар Porsche 911 Carrera GTS.

Porsche 911 GTS Фото: Porsche

Кращі автомобілі в Японії визначають з 1980 року. Переможців обирає журі з 60 автожурналістів. Минулого року нагороду отримав мінівен Honda Freed.

До речі, нещодавно кращі авто року визначили і в Європі. Серед них теж чимало електрокарів.

