Гібриди та електрокари: японці визначили найкращі авто року (фото)

Subaru Forester став авто року в Японії | Фото: Subaru

В Японії визначили кращі автомобілі року. Переможцями стали електрифіковані моделі.

Оголосили переможців премії "Автомобіль року в Японії 2025-2026". Більшість лауреатів є гібридами або електрокарами, повідомляється на сайті конкурсу.

Краще авто року в Японії – новий Subaru Forester. Кросовер у голосуванні набрав 1149 балів і випередив купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate та новий Nissan Leaf.

Експерти з журі відзначили хорошу керованість Subaru Forester, а також високий рівень безпеки та ефективну гібридну установку.

Найкращі авто року в Японії:

  1. Subaru Forester
  2. Honda Prelude
  3. Toyota Crown Estate
  4. Nissan Leaf
  5. Volkswagen ID.Buzz
  6. Hyundai Inster
  7. BMW 2 Series Gran Coupe
  8. Peugeot 3008
  9. Suzuki e-Vitara
  10. Daihatsu Move

Кращим іноземним авто став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz, ця ж модель отримала і нагороду за дизайн. А найбільш високотехнологічним автомобілем гібридний спорткар Porsche 911 Carrera GTS.

Кращі автомобілі в Японії визначають з 1980 року. Переможців обирає журі з 60 автожурналістів. Минулого року нагороду отримав мінівен Honda Freed.

До речі, нещодавно кращі авто року визначили і в Європі. Серед них теж чимало електрокарів.

