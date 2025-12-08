Гібриди та електрокари: японці визначили найкращі авто року (фото)
В Японії визначили кращі автомобілі року. Переможцями стали електрифіковані моделі.
Оголосили переможців премії "Автомобіль року в Японії 2025-2026". Більшість лауреатів є гібридами або електрокарами, повідомляється на сайті конкурсу.
Краще авто року в Японії – новий Subaru Forester. Кросовер у голосуванні набрав 1149 балів і випередив купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate та новий Nissan Leaf.
Експерти з журі відзначили хорошу керованість Subaru Forester, а також високий рівень безпеки та ефективну гібридну установку.Важливо
Найкращі авто року в Японії:
- Subaru Forester
- Honda Prelude
- Toyota Crown Estate
- Nissan Leaf
- Volkswagen ID.Buzz
- Hyundai Inster
- BMW 2 Series Gran Coupe
- Peugeot 3008
- Suzuki e-Vitara
- Daihatsu Move
Кращим іноземним авто став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz, ця ж модель отримала і нагороду за дизайн. А найбільш високотехнологічним автомобілем гібридний спорткар Porsche 911 Carrera GTS.
Кращі автомобілі в Японії визначають з 1980 року. Переможців обирає журі з 60 автожурналістів. Минулого року нагороду отримав мінівен Honda Freed.
До речі, нещодавно кращі авто року визначили і в Європі. Серед них теж чимало електрокарів.
Також Фокус розповідав про найнадійніші автомобілі на ринку, на думку американських експертів.