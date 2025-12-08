Підтримайте нас RU
Toyota і не тільки: американські експерти визначили найнадійніші авто сучасності (фото)

Toyota залишається виробником найнадійніших авто
У США визначили найнадійніші та найменш надійні марки і моделі автомобілів. Найкраще проявили себе японські бренди.

Рейтинг надійності автомобілів опублікувало видання Consumer Reports, яке традиційно займається споживчими дослідженнями в США. —

Експерти проаналізували від 380 000 власників авто 26 популярних марок, які поділилися досвідом експлуатації та розповіли про проблеми. Також до уваги взяли дані тест-драйвів та краш-тестів.

Дослідження показало, що гібридні авто зараз є надійнішими за бензинові – у них зафіксовано на 15% менше несправностей. А от плагін-гібриди та електромобілі, навпаки, менш надійні і в них на 80% більше проблем.

Найнадійніші авто на ринку – японського виробництва. Країну Сонця, що сходить у топ 10 представляють одразу шість брендів, а лідерами рейтингу є Toyota, Subaru і Lexus.

Найбільш проблемними визнали Ram та Rivian. А от Tesla, яка раніше також була внизу рейтингу, несподівано піднялася на 9 місце.

Названо і найнадійніші моделі авто від різних автовиробників:

  • Buick Envision;
  • Chevrolet Corvette;
  • Chevrolet Trax;
  • Ford Bronco Sport;
  • Ford F-150 Hybrid;
  • Ford Maverick;
  • Honda Accord;
  • Honda CR-V Hybrid;
  • Kia Carnival Hybrid;
  • Lexus NX Hybrid;
  • Subaru Impreza;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru WRX;
  • Tesla Model Y;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Camry;
  • Toyota Crown;
  • Toyota Grand Highlander Hybrid;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Tundra.

