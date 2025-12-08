Toyota і не тільки: американські експерти визначили найнадійніші авто сучасності (фото)

У США визначили найнадійніші та найменш надійні марки і моделі автомобілів. Найкраще проявили себе японські бренди.

Рейтинг надійності автомобілів опублікувало видання Consumer Reports, яке традиційно займається споживчими дослідженнями в США. —

Експерти проаналізували від 380 000 власників авто 26 популярних марок, які поділилися досвідом експлуатації та розповіли про проблеми. Також до уваги взяли дані тест-драйвів та краш-тестів.

Японські авто лідирують у рейтингу Фото: Consumer Reports

Дослідження показало, що гібридні авто зараз є надійнішими за бензинові – у них зафіксовано на 15% менше несправностей. А от плагін-гібриди та електромобілі, навпаки, менш надійні і в них на 80% більше проблем.

Найнадійніші авто на ринку – японського виробництва. Країну Сонця, що сходить у топ 10 представляють одразу шість брендів, а лідерами рейтингу є Toyota, Subaru і Lexus.

Найбільш проблемними визнали Ram та Rivian. А от Tesla, яка раніше також була внизу рейтингу, несподівано піднялася на 9 місце.

Названо і найнадійніші моделі авто від різних автовиробників:

Buick Envision;

Chevrolet Corvette;

Chevrolet Trax;

Ford Bronco Sport;

Ford F-150 Hybrid;

Ford Maverick;

Honda Accord;

Honda CR-V Hybrid;

Kia Carnival Hybrid;

Lexus NX Hybrid;

Subaru Impreza;

Subaru Crosstrek;

Subaru WRX;

Tesla Model Y;

Toyota 4Runner;

Toyota Camry;

Toyota Crown;

Toyota Grand Highlander Hybrid;

Toyota Land Cruiser Prado;

Toyota Tacoma;

Toyota Tundra.

