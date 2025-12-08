Toyota і не тільки: американські експерти визначили найнадійніші авто сучасності (фото)
У США визначили найнадійніші та найменш надійні марки і моделі автомобілів. Найкраще проявили себе японські бренди.
Рейтинг надійності автомобілів опублікувало видання Consumer Reports, яке традиційно займається споживчими дослідженнями в США. —
Експерти проаналізували від 380 000 власників авто 26 популярних марок, які поділилися досвідом експлуатації та розповіли про проблеми. Також до уваги взяли дані тест-драйвів та краш-тестів.
Дослідження показало, що гібридні авто зараз є надійнішими за бензинові – у них зафіксовано на 15% менше несправностей. А от плагін-гібриди та електромобілі, навпаки, менш надійні і в них на 80% більше проблем.
Найнадійніші авто на ринку – японського виробництва. Країну Сонця, що сходить у топ 10 представляють одразу шість брендів, а лідерами рейтингу є Toyota, Subaru і Lexus.
Найбільш проблемними визнали Ram та Rivian. А от Tesla, яка раніше також була внизу рейтингу, несподівано піднялася на 9 місце.Важливо
Названо і найнадійніші моделі авто від різних автовиробників:
- Buick Envision;
- Chevrolet Corvette;
- Chevrolet Trax;
- Ford Bronco Sport;
- Ford F-150 Hybrid;
- Ford Maverick;
- Honda Accord;
- Honda CR-V Hybrid;
- Kia Carnival Hybrid;
- Lexus NX Hybrid;
- Subaru Impreza;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru WRX;
- Tesla Model Y;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Camry;
- Toyota Crown;
- Toyota Grand Highlander Hybrid;
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Tundra.
До речі, нещодавно кращі вживані авто назвали і британські експерти.
Також Фокус розповідав про рейтинг надійності авто з пробігом із Німеччини.