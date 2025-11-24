Відомі німецькі експерти назвали найнадійніші та найменш надійні авто на ринку (фото)
У Німеччині опублікували рейтинг надійності авто з пробігом. Найкраще проявили себе моделі Mercedes і Volkswagen, а найбільш проблематичними виявилися електрокари Tesla.
Рейтинг надійності авто сформувала його відома організація TÜV SÜD, яка відповідає за техогляд у Німеччині. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Саме дані техогляду 9,5 млн авто за 2024-2025 роки і лягли в основу рейтингу. Ключовим показником є відсоток серйозних несправностей та дефектів: у середньому по ринку він зріс із 20,6% торік до 21,5%.
Найменш надійне авто, на думку німців – електромобіль Tesla Model Y. Навіть серед відносно свіжих 2-3-річних кросоверів 17,2% мають серйозні поломки. Споріднений седан Tesla Model 3 також не вражає – 13,1% авто з проблемами.
В окремому рейтингу надійності електрокарів саме Tesla посіли останні місця. Натомість Mini Cooper SE (3,5% несправних авто) і Audi Q4 e-tron (4%) виявилися безпроблемними.
Загалом по ринку найкраще проявляють себе бренди Mercedes-Benz, Audi та Toyota.
Найнадійніші авто з пробігом віком 2-3 роки:
- субкомпактні авто – Fiat 500e;
- малі авто – Mazda 2;
- компактні авто – BMW 1 Series;
- середньорозмірні авто – Mercedes C-Class;
- кросовери – Volkswagen T-Roc;
- мінівени – Mercedes B-Class.
Найнадійніші та найменш надійні вживані авто на ринку
Віком 4-5 років:
- найнадійніші – Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
- найменш надійні – BMW 5 Series.
Віком 6-7 років:
- найнадійніші – Volkswagen T-Roc;
- найменш надійні – Dacia Duster.
Віком 8-9 років:
- найнадійніші – Mazda CX-3;
- найменш надійні – BMW 5 Series і 6 Series.
Віком 10-11 років:
- найнадійніші – Mercedes B-Class;
- найменш надійні – Dacia Duster.
Віком 12-13 років:
- найнадійніші – Volkswagen Touareg;
- найменш надійні – Renault Clio.
