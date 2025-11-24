Відомі німецькі експерти назвали найнадійніші та найменш надійні авто на ринку (фото)

У Німеччині опублікували рейтинг надійності авто з пробігом. Найкраще проявили себе моделі Mercedes і Volkswagen, а найбільш проблематичними виявилися електрокари Tesla.

Рейтинг надійності авто сформувала його відома організація TÜV SÜD, яка відповідає за техогляд у Німеччині. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Саме дані техогляду 9,5 млн авто за 2024-2025 роки і лягли в основу рейтингу. Ключовим показником є відсоток серйозних несправностей та дефектів: у середньому по ринку він зріс із 20,6% торік до 21,5%.

Найменш надійне авто, на думку німців – електромобіль Tesla Model Y. Навіть серед відносно свіжих 2-3-річних кросоверів 17,2% мають серйозні поломки. Споріднений седан Tesla Model 3 також не вражає – 13,1% авто з проблемами.

Tesla Model Y — доволі проблемна модель Фото: Tesla Motors

В окремому рейтингу надійності електрокарів саме Tesla посіли останні місця. Натомість Mini Cooper SE (3,5% несправних авто) і Audi Q4 e-tron (4%) виявилися безпроблемними.

Tesla — найменш надійні електрокари Фото: carscoops.com

Загалом по ринку найкраще проявляють себе бренди Mercedes-Benz, Audi та Toyota.

Найнадійніші авто з пробігом віком 2-3 роки:

субкомпактні авто – Fiat 500e;

малі авто – Mazda 2;

компактні авто – BMW 1 Series;

середньорозмірні авто – Mercedes C-Class;

кросовери – Volkswagen T-Roc;

мінівени – Mercedes B-Class.

Найнадійніші та найменш надійні вживані авто на ринку

Віком 4-5 років:

найнадійніші – Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

найменш надійні – BMW 5 Series.

Віком 6-7 років:

найнадійніші – Volkswagen T-Roc;

найменш надійні – Dacia Duster.

Віком 8-9 років:

найнадійніші – Mazda CX-3;

найменш надійні – BMW 5 Series і 6 Series.

Віком 10-11 років:

найнадійніші – Mercedes B-Class;

найменш надійні – Dacia Duster.

Віком 12-13 років:

найнадійніші – Volkswagen Touareg;

найменш надійні – Renault Clio.

