Известные немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке (фото)
В Германии опубликовали рейтинг надежности авто с пробегом. Лучше всего проявили себя модели Mercedes и Volkswagen, а самыми проблематичными оказались электрокары Tesla.
Рейтинг надежности авто сформировала его известная организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024-2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.
Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2-3-летних кроссоверов 17,2% имеют серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.
В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Зато Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.
В целом по рынку лучше всего проявляют себя бренды Mercedes-Benz, Audi и Toyota.
Самые надежные авто с пробегом возрастом 2-3 года:
- субкомпактные авто — Fiat 500e;
- малые авто — Mazda 2;
- компактные авто — BMW 1 Series;
- среднеразмерные авто — Mercedes C-Class;
- кроссоверы — Volkswagen T-Roc;
- минивэны — Mercedes B-Class.
Самые надежные и наименее надежные подержанные авто на рынке
В возрасте 4-5 лет:
- самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
- наименее надежные — BMW 5 Series.
В возрасте 6-7 лет:
- самые надежные — Volkswagen T-Roc;
- наименее надежные — Dacia Duster.
В возрасте 8-9 лет:
- самые надежные — Mazda CX-3;
- наименее надежные — BMW 5 Series и 6 Series.
В возрасте 10-11 лет:
- самые надежные — Mercedes B-Class;
- наименее надежные — Dacia Duster.
В возрасте 12-13 лет:
- самые надежные — Volkswagen Touareg;
- наименее надежные — Renault Clio.
Ранее Фокус рассказывал о самых надежных внедорожниках, которые прослужат минимум 15 лет.
Также мы писали о лучших семиместных авто для большой семьи.