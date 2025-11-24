Известные немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке (фото)

В Германии опубликовали рейтинг надежности авто с пробегом. Лучше всего проявили себя модели Mercedes и Volkswagen, а самыми проблематичными оказались электрокары Tesla.

Рейтинг надежности авто сформировала его известная организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024-2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.

Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2-3-летних кроссоверов 17,2% имеют серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.

Tesla Model Y — довольно проблемная модель Фото: Tesla Motors

В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Зато Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.

Tesla — наименее надежные электрокары Фото: carscoops.com

В целом по рынку лучше всего проявляют себя бренды Mercedes-Benz, Audi и Toyota.

Самые надежные авто с пробегом возрастом 2-3 года:

субкомпактные авто — Fiat 500e;

малые авто — Mazda 2;

компактные авто — BMW 1 Series;

среднеразмерные авто — Mercedes C-Class;

кроссоверы — Volkswagen T-Roc;

минивэны — Mercedes B-Class.

В возрасте 4-5 лет:

самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — BMW 5 Series.

В возрасте 6-7 лет:

самые надежные — Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 8-9 лет:

самые надежные — Mazda CX-3;

наименее надежные — BMW 5 Series и 6 Series.

В возрасте 10-11 лет:

самые надежные — Mercedes B-Class;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 12-13 лет:

самые надежные — Volkswagen Touareg;

наименее надежные — Renault Clio.

