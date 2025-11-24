Поддержите нас UA
Известные немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке (фото)

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc признали одним из самых надежных авто | Фото: Volkswagen

В Германии опубликовали рейтинг надежности авто с пробегом. Лучше всего проявили себя модели Mercedes и Volkswagen, а самыми проблематичными оказались электрокары Tesla.

Рейтинг надежности авто сформировала его известная организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024-2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.

Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2-3-летних кроссоверов 17,2% имеют серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.

Tesla Model Y
Tesla Model Y — довольно проблемная модель
Фото: Tesla Motors

В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Зато Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.

рейтинг надежности электромобилей
Tesla — наименее надежные электрокары
Фото: carscoops.com

В целом по рынку лучше всего проявляют себя бренды Mercedes-Benz, Audi и Toyota.

Самые надежные авто с пробегом возрастом 2-3 года:

  • субкомпактные авто — Fiat 500e;
  • малые авто — Mazda 2;
  • компактные авто — BMW 1 Series;
  • среднеразмерные авто — Mercedes C-Class;
  • кроссоверы — Volkswagen T-Roc;
  • минивэны — Mercedes B-Class.
Самые надежные и наименее надежные подержанные авто на рынке

В возрасте 4-5 лет:

  • самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
  • наименее надежные — BMW 5 Series.

В возрасте 6-7 лет:

  • самые надежные — Volkswagen T-Roc;
  • наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 8-9 лет:

  • самые надежные — Mazda CX-3;
  • наименее надежные — BMW 5 Series и 6 Series.

В возрасте 10-11 лет:

  • самые надежные — Mercedes B-Class;
  • наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 12-13 лет:

  • самые надежные — Volkswagen Touareg;
  • наименее надежные — Renault Clio.

