Идеальные для большой семьи: эксперты определили лучшие семиместные авто (фото)

Семиместные модели — выбор семейных автомобилистов. Если раньше для большой семьи выбирали преимущественно минивэны, то теперь есть альтернатива — кроссоверы с тремя рядами кресел.

Лучшие семейные авто на современном рынке определило британское издание Autocar. Рейтинг сформировали после тест-драйвов нескольких десятков новых моделей.

Эксперты оценивали внутреннее пространство, практичность, технологии, качество изготовления, динамические характеристики и расходы на содержание. В топ 10 семейных авто попали как кроссоверы, так и минивэны, которые представляют разные сегменты и ценовые категории.

10 место — Citroen Berlingo

Citroen Berlingo Фото: Autocar

Минивэн Citroen Berlingo L2 — одна из самых доступных семиместных моделей. У него просторный салон, который легко трансформируется и позволяет образовать 3500-литровый багажник. Внутри немало отсеков для мелких вещей, а комплектация Citroen Berlingo уже давно не бедная. В линейке есть электрическая версия, но оптимальным остается дизельный вариант.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

невысокая цена;

легкая управляемость.

Минусы:

есть вопросы к внутренней отделке;

малый запас хода электрической версии.

9 место — Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Обновленный семейный кроссовер Volvo XC90 — отличное предложение в премиум-сегменте. Эта модель создана 10 лет назад, но ее возраст не ощущается. Авто комфортабельное, просторное, богато оснащено и очень безопасное. Можно выбрать "мягкий" гибрид на 250 л. с. или мощный 455-сильный плагин-гибрид.

Плюсы:

качественный и практичный салон;

комфортабельная езда.

Минусы:

топовый плагин-гибрид довольно дорогой.

Важно

Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

8 место — Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron Фото: Volkswagen

Семиместный кроссовер Volkswagen Tayron пришел на смену Tiguan Allspace. Он хорошо управляется и качественный внутри, а также имеет широкую линейку бензиновых, дизельных и плагин-гибридных модификаций.

Плюсы:

широкая палитра версий;

большой (110 км) запас хода плагин-гибрида на электротяге;

неплохой в управлении.

Минусы:

тесный третий ряд;

плагин-гибрид может быть только пятиместным.

7 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Семейный кроссовер Skoda Kodiaq — несколько более доступный собрат Volkswagen Tayron, который также имеет широкую линейку версий. Есть даже заряженный 265-сильный вариант RS. К тому же, у Skoda Kodiaq просторный и практичный салон и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

практичный салон;

хорошее соотношение цена-качество;

тяговитый турбодизель.

Минусы:

жестковатая езда.

6 место — Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Land Rover Discovery — семейное авто для любителей выехать на бездорожье. Он качественный внутри и просторный даже на третьем ряду, а в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 1137 л. 350-сильный турбодизель тяговитый и позволяет стартовать до сотни за 5,9 с.

Плюсы:

качественный интерьер;

просторный салон;

хорошая проходимость.

Минусы:

высокая цена.

5 место — Defender 110

Defender 110 Фото: Land Rover

Defender 110 не столь просторен внутри, как Discovery, зато лучше чувствует себя на бездорожье. Конечно, внедорожник недешевый, но он богато оснащен и имеет неплохую внутреннюю отделку.

Плюсы:

превосходная проходимость;

привлекательный дизайн.

Минусы:

немалая цена;

большие габариты.

4 место — Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan Фото: Volkswagen

Классический минивэн Volkswagen Multivan — самое просторное авто в этом рейтинге. К тому же, его салон может менять конфигурацию — кресла второго ряда разворачиваются. Нынешнее поколение Volkswagen Multivan T7 значительно лучше управляется и получило плагин-гибридный вариант.

Плюсы:

просторный салон с возможностью трансформации;

комфортабельная езда.

Минусы:

слишком высокая цена;

плагин-гибрид имеет небольшой запас хода на электротяге.

3 место — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe не только кардинально изменился внешне, но и стал больше и просторнее внутри. Со сложенным третьим рядом он имеет 642-литровый багажник. Качество отделки также улучшено, а комплектация богатая. В линейке есть гибридная и плагин-гибридная модификации.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

качественная внутренняя отделка;

богатое оснащение.

Минусы:

дорогой плагин-гибрид.

Важно

Оригинальный и практичный: тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

2 место — Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Семейный электрокроссовер Kia EV9 вместителен внутри и даже с тремя рядами сидений имеет 333-литровый багажник. За доплату доступны поворотные кресла второго ряда. Большая батарея емкостью 99,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 560 км.

Плюсы:

практичный салон;

большой запас хода.

Минусы:

большие размеры;

качество отделки не соответствует цене.

1 место — Dacia Jogger

Dacia Jogger Фото: Dacia

Дешевый Dacia Jogger сочетает в себе черты кроссовера, минивэна и универсала. Его третий ряд больше подойдет детям, зато багажник со сложенными креслами достигает 2094 л. Dacia легкий в управлении, а его 1,0-литровый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой экономичен, хотя и не слишком мощный.

Плюсы:

низкая цена;

экономичный двигатель.

Минусы:

тесный третий ряд;

не самая лучшая динамика.

