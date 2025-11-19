Идеальные для большой семьи: эксперты определили лучшие семиместные авто (фото)
Семиместные модели — выбор семейных автомобилистов. Если раньше для большой семьи выбирали преимущественно минивэны, то теперь есть альтернатива — кроссоверы с тремя рядами кресел.
Лучшие семейные авто на современном рынке определило британское издание Autocar. Рейтинг сформировали после тест-драйвов нескольких десятков новых моделей.
Эксперты оценивали внутреннее пространство, практичность, технологии, качество изготовления, динамические характеристики и расходы на содержание. В топ 10 семейных авто попали как кроссоверы, так и минивэны, которые представляют разные сегменты и ценовые категории.
10 место — Citroen Berlingo
Минивэн Citroen Berlingo L2 — одна из самых доступных семиместных моделей. У него просторный салон, который легко трансформируется и позволяет образовать 3500-литровый багажник. Внутри немало отсеков для мелких вещей, а комплектация Citroen Berlingo уже давно не бедная. В линейке есть электрическая версия, но оптимальным остается дизельный вариант.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- невысокая цена;
- легкая управляемость.
Минусы:
- есть вопросы к внутренней отделке;
- малый запас хода электрической версии.
9 место — Volvo XC90
Обновленный семейный кроссовер Volvo XC90 — отличное предложение в премиум-сегменте. Эта модель создана 10 лет назад, но ее возраст не ощущается. Авто комфортабельное, просторное, богато оснащено и очень безопасное. Можно выбрать "мягкий" гибрид на 250 л. с. или мощный 455-сильный плагин-гибрид.
Плюсы:
- качественный и практичный салон;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- топовый плагин-гибрид довольно дорогой.
8 место — Volkswagen Tayron
Семиместный кроссовер Volkswagen Tayron пришел на смену Tiguan Allspace. Он хорошо управляется и качественный внутри, а также имеет широкую линейку бензиновых, дизельных и плагин-гибридных модификаций.
Плюсы:
- широкая палитра версий;
- большой (110 км) запас хода плагин-гибрида на электротяге;
- неплохой в управлении.
Минусы:
- тесный третий ряд;
- плагин-гибрид может быть только пятиместным.
7 место — Skoda Kodiaq
Семейный кроссовер Skoda Kodiaq — несколько более доступный собрат Volkswagen Tayron, который также имеет широкую линейку версий. Есть даже заряженный 265-сильный вариант RS. К тому же, у Skoda Kodiaq просторный и практичный салон и неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- практичный салон;
- хорошее соотношение цена-качество;
- тяговитый турбодизель.
Минусы:
- жестковатая езда.
6 место — Land Rover Discovery
Land Rover Discovery — семейное авто для любителей выехать на бездорожье. Он качественный внутри и просторный даже на третьем ряду, а в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 1137 л. 350-сильный турбодизель тяговитый и позволяет стартовать до сотни за 5,9 с.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- просторный салон;
- хорошая проходимость.
Минусы:
- высокая цена.
5 место — Defender 110
Defender 110 не столь просторен внутри, как Discovery, зато лучше чувствует себя на бездорожье. Конечно, внедорожник недешевый, но он богато оснащен и имеет неплохую внутреннюю отделку.
Плюсы:
- превосходная проходимость;
- привлекательный дизайн.
Минусы:
- немалая цена;
- большие габариты.
4 место — Volkswagen Multivan
Классический минивэн Volkswagen Multivan — самое просторное авто в этом рейтинге. К тому же, его салон может менять конфигурацию — кресла второго ряда разворачиваются. Нынешнее поколение Volkswagen Multivan T7 значительно лучше управляется и получило плагин-гибридный вариант.
Плюсы:
- просторный салон с возможностью трансформации;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- слишком высокая цена;
- плагин-гибрид имеет небольшой запас хода на электротяге.
3 место — Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe не только кардинально изменился внешне, но и стал больше и просторнее внутри. Со сложенным третьим рядом он имеет 642-литровый багажник. Качество отделки также улучшено, а комплектация богатая. В линейке есть гибридная и плагин-гибридная модификации.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- качественная внутренняя отделка;
- богатое оснащение.
Минусы:
- дорогой плагин-гибрид.
2 место — Kia EV9
Семейный электрокроссовер Kia EV9 вместителен внутри и даже с тремя рядами сидений имеет 333-литровый багажник. За доплату доступны поворотные кресла второго ряда. Большая батарея емкостью 99,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 560 км.
Плюсы:
- практичный салон;
- большой запас хода.
Минусы:
- большие размеры;
- качество отделки не соответствует цене.
1 место — Dacia Jogger
Дешевый Dacia Jogger сочетает в себе черты кроссовера, минивэна и универсала. Его третий ряд больше подойдет детям, зато багажник со сложенными креслами достигает 2094 л. Dacia легкий в управлении, а его 1,0-литровый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой экономичен, хотя и не слишком мощный.
Плюсы:
- низкая цена;
- экономичный двигатель.
Минусы:
- тесный третий ряд;
- не самая лучшая динамика.
