Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)
Современные автомобили менее надежны, чем модели 80-х или 90-х и далеко не все они способны выдержать 15 лет эксплуатации без серьезных неисправностей. Специалисты назвали самые выносливые авто в популярном сегменте моделей повышенной проходимости.
Самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом способны преодолеть 400 000 км без серьезных проблем и имеют ресурс не менее 15 лет. Об этом сообщает сайт GoBankingRates.
Эксперты отобрали четыре самых надежных авто повышенной проходимости и все они — продукция концерна Toyota. Среди них есть как кроссоверы, так и рамные внедорожники.
Toyota Sequoia
- Шансы достичь пробега 400 000 км — 39,1%
Toyota Sequoia всегда отличалась надежностью и долговечностью. В основе внедорожника лежит прочная стальная рама, а его двигатель надежный. Есть случаи, когда Toyota Sequoia преодолевала отметку в миллион километров.
Toyota 4Runner
- Шансы достичь пробега 400 000 км — 32,9%
Еще один рамный внедорожник Toyota с выдающейся надежностью. Toyota 4Runner создавали с прицелом на бездорожье, поэтому он приспособлен к суровым условиям эксплуатации и вынослив. Его 4,0-литровый V6 и 5-ступенчатый автомат чрезвычайно надежны.
Toyota Highlander Hybrid
- Шансы достичь пробега 400 000 км — 31%
Toyota Highlander — самый надежный семейный кроссовер. Модель стабильно попадает в рейтинги беспроблемных авто. Ее гибридная установка экономична и очень редко выходит из строя.Важно
Lexus RX Hybrid
- Шансы достичь пробега 400 000 км — 18,3%
Гибридный кроссовер Lexus RX значительно надежнее аналогичных моделей премиум-класса. Зафиксировано немало случаев, когда эти авто преодолевают более 300 000 км, а некоторые Lexus RX прошли даже полмиллиона километров.
