Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)

Современные автомобили менее надежны, чем модели 80-х или 90-х и далеко не все они способны выдержать 15 лет эксплуатации без серьезных неисправностей. Специалисты назвали самые выносливые авто в популярном сегменте моделей повышенной проходимости.

Самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом способны преодолеть 400 000 км без серьезных проблем и имеют ресурс не менее 15 лет. Об этом сообщает сайт GoBankingRates.

Эксперты отобрали четыре самых надежных авто повышенной проходимости и все они — продукция концерна Toyota. Среди них есть как кроссоверы, так и рамные внедорожники.

Toyota Sequoia

Toyota Sequoia Фото: Toyota

Шансы достичь пробега 400 000 км — 39,1%

Toyota Sequoia всегда отличалась надежностью и долговечностью. В основе внедорожника лежит прочная стальная рама, а его двигатель надежный. Есть случаи, когда Toyota Sequoia преодолевала отметку в миллион километров.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Шансы достичь пробега 400 000 км — 32,9%

Еще один рамный внедорожник Toyota с выдающейся надежностью. Toyota 4Runner создавали с прицелом на бездорожье, поэтому он приспособлен к суровым условиям эксплуатации и вынослив. Его 4,0-литровый V6 и 5-ступенчатый автомат чрезвычайно надежны.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Фото: Toyota

Шансы достичь пробега 400 000 км — 31%

Toyota Highlander — самый надежный семейный кроссовер. Модель стабильно попадает в рейтинги беспроблемных авто. Ее гибридная установка экономична и очень редко выходит из строя.

Lexus RX Hybrid

Lexus RX Фото: Lexus

Шансы достичь пробега 400 000 км — 18,3%

Гибридный кроссовер Lexus RX значительно надежнее аналогичных моделей премиум-класса. Зафиксировано немало случаев, когда эти авто преодолевают более 300 000 км, а некоторые Lexus RX прошли даже полмиллиона километров.

