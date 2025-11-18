Прослужать мінімум 15 років: експерти назвали найнадійніші позашляховики з пробігом (фото)

Сучасні автомобілі менш надійні, аніж моделі 80-х чи 90-х і далеко не всі вони здатні витримати 15 років експлуатації без серйозних несправностей. Фахівці назвали найвитриваліші авто у популярному сегменті моделей підвищеної прохідності.

Найнадійніші кросовери та позашляховики з пробігом здатні подолати 400 000 км без серйозних проблем та мають ресурс щонайменше 15 років. Про це повідомляє сайт GoBankingRates.

Експерти відібрали чотири найнадійніші авто підвищеної прохідності і всі вони — продукція концерну Toyota. Серед них є як кросовери, так і рамні позашляховики.

Toyota Sequoia

Toyota Sequoia Фото: Toyota

Шанси досягнути пробігу 400 000 км – 39,1%

Toyota Sequoia завжди відзначалася надійністю та довговічністю. В основі позашляховика лежить міцна сталева рама, а його двигун надійний. Є випадки, коли Toyota Sequoia долала позначку в мільйон кілометрів.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Шанси досягнути пробігу 400 000 км – 32,9%

Ще один рамний позашляховик Toyota із визначною надійністю. Toyota 4Runner створювали з прицілом на бездоріжжя, тому він пристосований до суворих умов експлуатації і витривалий. Його 4,0-літровий V6 та 5-ступінчастий автомат надзвичайно надійні.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Фото: Toyota

Шанси досягнути пробігу 400 000 км – 31%

Toyota Highlander – найнадійніший сімейний кросовер. Модель стабільно потрапляє в рейтинги безпроблемних авто. Її гібридна установка економічна і дуже рідко виходить із ладу.

Lexus RX Hybrid

Lexus RX Фото: Lexus

Шанси досягнути пробігу 400 000 км – 18,3%

Гібридний кросовер Lexus RX значно надійніший за аналогічні моделі преміумкласу. Зафіксовано чимало випадків, коли ці авто долають понад 300 000 км, а деякі Lexus RX пройшли навіть пів мільйона кілометрів.

