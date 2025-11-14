Опытный механик рассказал, как проехать 500 000 км на авто без серьезных проблем

Современные авто считаются не столь надежными, как модели 80-х или 90-х, однако и они способны проехать 500 000 км при условии правильного обслуживания.

Опытный механик из США Крис Пайл дал простые советы, которые помогут преодолеть на авто полмиллиона километров. Об этом сообщает сайт GoBankingRates.

Эксперт отметил, что пробег 500 000 км (или 300 000 миль) — не такой уж и недостижимый для некоторых современных автомобилей при условии, что владелец приложит усилия и будет придерживаться простых установок.

Выбирайте автомобиль мудро

Не секрет, что некоторые марки и модели автомобилей надежнее других, следовательно у них больше шансов на длительную эксплуатацию. К тому же, при покупке авто с пробегом стоит тщательно его проверить и узнать, как его эксплуатировал предыдущий владелец, не побывала ли машина в ДТП и не проявились ли уже определенные неисправности.

Без ремонтов не обойтись

Надо осознавать, что на авто с большим пробегом ремонтов избежать не удастся. Поэтому нужно быть готовым к ним и не откладывать их на потом, чтобы со временем проблемы не стали более серьезными и не пришлось, например, менять двигатель или коробку передач.

Регулярное обслуживание авто — залог долговечности

Правильное техобслуживание авто с соблюдением межсервисных интервалов является чрезвычайно важным. Крис Пайл назвал "святой троицей" ключевые процедуры замены масла с фильтром, воздушного фильтра и трансмиссионной жидкости.

Также не стоит забывать о замене антифриза, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя руля. Конечно же, необходимо вовремя менять и другие расходники — свечи зажигания, ремень ГРМ, тормозные диски и колодки.

Избегайте тюнинга

Модификации, конечно, могут улучшить характеристики авто, однако обычно существенно уменьшают ресурс узлов и агрегатов. Поэтому лучше не прибегать к сомнительному тюнингу, если есть желание эксплуатировать машину как можно дольше.

Водите с умом

Чтобы продлить жизнь двигателя, следует водить аккуратнее — избегать резких стартов или езды на высоких оборотах. Стоит отметить, что езда по трассе на стабильных оборотах меньше нагружает силовой агрегат, чем эксплуатация в городе с постоянными остановками и разгонами.

Не забывайте мыть автомобиль

Регулярное посещение мойки не только позволит держать авто в чистоте, но и позволит избавиться от грязи, птичьего помета, химических реагентов и других веществ, которые могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия или коррозии. На авто с большим пробегом ржавчина может стать серьезной проблемой.

В заключение Крис Пайл отметил, что к автомобилю стоит относиться не как к товару, а как к инвестиции в будущее. Больший пробег позволит реже менять машину и, соответственно, экономить немалые средства, даже если придется тратиться на техобслуживание и текущий ремонт.

"Выберите правильное хорошо собранное авто, обслуживайте его скурпулезно и водите ответственно — и вы преодолеете 500 000 км", — подытожил эксперт.

