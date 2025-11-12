Маэстро автодизайна из Киева: граф Алексей Сахновский и его шедевры (фото)
12 ноября 1901 года родился граф Алексей Сахновский. Потомок Артема Терещенко, Павла Полуботка и Николая Гоголя прославился в Европе и Америке как умелый автодизайнер и создал немало ярких машин.
Знаменитая династия Терещенко прославилась своим успешным сахарным бизнесом и меценатством, однако мало кто знает, что этому роду удалось войти и в автомобильную историю. Фокус расскажет об Алексее Сахновском и его шедеврах.
Будущий гуру дизайна родился в Киеве в семье внучки сахарозаводчика Артема Терещенко и графа Владимира Сахновского — потомка Николая Гоголя и гетмана Павла Полуботка.
Алексей Сахновский заинтересовался автомобилями еще в детстве, когда его родители приобрели Mercedes. Уже в 13 лет он создал свой первый эскиз автомобиля.
Революция 1917 года стала крахом для Сахновских. После того, как отец Владимир покончил с собой, Алексей с матерью и сестрой уехали к тете в Швейцарию.
После обучения в университете Лозанны Алексей Сахновский попробовал себя в роли дизайнера одежды, но впоследствии смог устроиться в бельгийское кузовное ателье Van den Plas.
Молодой способный стилист сразу показал себя с наилучшей стороны и уже первые его работы поразили автолюбителей. В 1926 году Сахновский создал особенный Minerva для индийского магараджи, который выиграл Гран-при на конкурсе в Монте-Карло. А эксклюзивный седан Rolls-Royce 20HP его работы приобрел сын Артура Конан-Дойля.
В 1928 году дизайнер Алексей Сахновский перебрался в США, где сразу заявил о себе, создав спортивный родстер Auburn 8 Speedster с зауженной (как у лодки) "кормой". Обтекаемое авто разгонялось до 168 км/ч. Сейчас такие авто стоят 280 000 долларов.
Графа звали на работу в General Motors, однако он выбрал должность ведущего стилиста ателье Hayes. Именно там он создал свой самый известный шедевр — купе Cord L-29, которое было одним из первых серийных авто с передним приводом.
Cord L-29 Hayes Coupe победил на конкурсах красоты в Монте-Карло и Париже, причем во Франции Гран-при ему присудили заочно — еще до того, как авто привезли из США. В наше время этот Cord L-29 продали на аукционе за миллион долларов.
Также поражают обтекаемые фаэтон и купе Packard Twelve, созданные Алексеем Сахновским. Роскошные авто со 160-сильным V12 способны развить 160 км/ч. А кабриолет Marmon Sixteen работы Сахновского оснащен 16-цилиндровым двигателем.
Кроме того, стилист присоединился к созданию Auburn 851 Boattail Speedster — одного из самых красивых американских автомобилей всех времен. Он не только выглядел динамично, но и действительно был быстрым: 150-сильная компрессорная восьмерка разгоняла его до 165 км/ч.
Впрочем, украинец работал не только с элитными авто. Он разрабатывал дизайн моделей британского бренда Austin, которые по лицензии выпускали в США.
А во второй половине 30-х годов граф Алексей Сахновский переориентировался на коммерческую технику, причем начал применять принципы аэродинамики. Его перу принадлежат обтекаемый бензовоз Dodge Airflow Tanker Truck и футуристический автопоезд White с цистерной для перевозки канадского пива Labatt's.
Эти грузовики выпускали серийно так же, как и автобусы White Model 706. Их десятилетиями использовали для экскурсий в национальных парках США. Сейчас их цена может превышать миллион долларов.
Еще одним интересным творением Сахновского стал дом на колесах International D-35 Jungle Yacht для африканской экспедиции итальянского исследователя Аттилио Гатти. Внутри 13-метрового автопоезда оборудовали 5 комнат, среди которых были лаборатория, радиорубка и фотостудия.
В 1942 году Алексей Сахновский присоединился к американской армии и отвечал за поставки техники по ленд-лизу. Граф даже смог посетить СССР в составе дипломатической миссии.
В послевоенное время Алексей Сахновский продолжил проектировать обтекаемые транспортные средства. В 1950 году он разработал первый в мире автобус с кондиционером White Dream Coach. А еще он сотрудничал со знаменитым конструктором Престоном Такером и предложил проект купе Carioca на базе его модели Tucker 48.
Алексей Сахновский не ограничивался автомобилями — в частности, разрабатывал дизайн мебели и радиоприемника Emerson Model BD-197. А еще с 1934 по 1960 год работал техническим редактором журнала Equire и публиковал там эскизы своих проектов.
Знаменитого дизайнера не стало в 1964 году, однако творения Алексея Сахновского и сейчас поражают своей смелостью и неординарностью. Только относительно недавно его работы, которые опередили свое время, стали известными в Украине.
