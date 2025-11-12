Маэстро автодизайна из Киева: граф Алексей Сахновский и его шедевры (фото)

12 ноября 1901 года родился граф Алексей Сахновский. Потомок Артема Терещенко, Павла Полуботка и Николая Гоголя прославился в Европе и Америке как умелый автодизайнер и создал немало ярких машин.

Знаменитая династия Терещенко прославилась своим успешным сахарным бизнесом и меценатством, однако мало кто знает, что этому роду удалось войти и в автомобильную историю. Фокус расскажет об Алексее Сахновском и его шедеврах.

Граф Алексей Сахновский является потомком Артема Терещенко, Николая Гоголя и Павла Поуботка

Будущий гуру дизайна родился в Киеве в семье внучки сахарозаводчика Артема Терещенко и графа Владимира Сахновского — потомка Николая Гоголя и гетмана Павла Полуботка.

Minerva AH для индийского магараджи получила Гран-при на конкурсе дизайна в Монте-Карло

Алексей Сахновский заинтересовался автомобилями еще в детстве, когда его родители приобрели Mercedes. Уже в 13 лет он создал свой первый эскиз автомобиля.

Революция 1917 года стала крахом для Сахновских. После того, как отец Владимир покончил с собой, Алексей с матерью и сестрой уехали к тете в Швейцарию.

Rolls-Royce 20HP Van den Plas Sedan сына Артура Конан Дойля

После обучения в университете Лозанны Алексей Сахновский попробовал себя в роли дизайнера одежды, но впоследствии смог устроиться в бельгийское кузовное ателье Van den Plas.

Auburn 8 Speedster 1928 года Фото: RM Sotheby's

Молодой способный стилист сразу показал себя с наилучшей стороны и уже первые его работы поразили автолюбителей. В 1926 году Сахновский создал особенный Minerva для индийского магараджи, который выиграл Гран-при на конкурсе в Монте-Карло. А эксклюзивный седан Rolls-Royce 20HP его работы приобрел сын Артура Конан-Дойля.

Cord L-29 Hayes Coupe является самой известной работой Сахновского Фото: RM Sotheby's

В 1928 году дизайнер Алексей Сахновский перебрался в США, где сразу заявил о себе, создав спортивный родстер Auburn 8 Speedster с зауженной (как у лодки) "кормой". Обтекаемое авто разгонялось до 168 км/ч. Сейчас такие авто стоят 280 000 долларов.

Фаэтон Packard Twelve Фото: RM Sotheby's

Графа звали на работу в General Motors, однако он выбрал должность ведущего стилиста ателье Hayes. Именно там он создал свой самый известный шедевр — купе Cord L-29, которое было одним из первых серийных авто с передним приводом.

Купе Packard Twelve Фото: RM Sotheby's

Cord L-29 Hayes Coupe победил на конкурсах красоты в Монте-Карло и Париже, причем во Франции Гран-при ему присудили заочно — еще до того, как авто привезли из США. В наше время этот Cord L-29 продали на аукционе за миллион долларов.

Marmon Sixteen

Также поражают обтекаемые фаэтон и купе Packard Twelve, созданные Алексеем Сахновским. Роскошные авто со 160-сильным V12 способны развить 160 км/ч. А кабриолет Marmon Sixteen работы Сахновского оснащен 16-цилиндровым двигателем.

Auburn 851 Boattail Speedster считается одним из самых красивых американских авто

Кроме того, стилист присоединился к созданию Auburn 851 Boattail Speedster — одного из самых красивых американских автомобилей всех времен. Он не только выглядел динамично, но и действительно был быстрым: 150-сильная компрессорная восьмерка разгоняла его до 165 км/ч.

Алексей Сахновский и Austin Business Coupe

Впрочем, украинец работал не только с элитными авто. Он разрабатывал дизайн моделей британского бренда Austin, которые по лицензии выпускали в США.

Бензовоз Dodge Airflow Tanker Truck 1938 года Фото: Dodge

А во второй половине 30-х годов граф Алексей Сахновский переориентировался на коммерческую технику, причем начал применять принципы аэродинамики. Его перу принадлежат обтекаемый бензовоз Dodge Airflow Tanker Truck и футуристический автопоезд White с цистерной для перевозки канадского пива Labatt's.

Грузовик White WA122 с цистерной для перевозки пива Labatt's

Эти грузовики выпускали серийно так же, как и автобусы White Model 706. Их десятилетиями использовали для экскурсий в национальных парках США. Сейчас их цена может превышать миллион долларов.

Автобус White Model 706 Фото: Mecum

Еще одним интересным творением Сахновского стал дом на колесах International D-35 Jungle Yacht для африканской экспедиции итальянского исследователя Аттилио Гатти. Внутри 13-метрового автопоезда оборудовали 5 комнат, среди которых были лаборатория, радиорубка и фотостудия.

Автодом International D-35 Jungle Yacht

В 1942 году Алексей Сахновский присоединился к американской армии и отвечал за поставки техники по ленд-лизу. Граф даже смог посетить СССР в составе дипломатической миссии.

White Dream Coach стал первым в мире автобусом с кондиционером

В послевоенное время Алексей Сахновский продолжил проектировать обтекаемые транспортные средства. В 1950 году он разработал первый в мире автобус с кондиционером White Dream Coach. А еще он сотрудничал со знаменитым конструктором Престоном Такером и предложил проект купе Carioca на базе его модели Tucker 48.

Проект купе Tucker Carioca

Алексей Сахновский не ограничивался автомобилями — в частности, разрабатывал дизайн мебели и радиоприемника Emerson Model BD-197. А еще с 1934 по 1960 год работал техническим редактором журнала Equire и публиковал там эскизы своих проектов.

Радиоприемник Emerson Model BD-197 Фото: Wikipedia

Знаменитого дизайнера не стало в 1964 году, однако творения Алексея Сахновского и сейчас поражают своей смелостью и неординарностью. Только относительно недавно его работы, которые опередили свое время, стали известными в Украине.

