Первый в мире внедорожник празднует 85-летие: история легендарной модели (фото)

85 лет назад, 11 ноября 1940 года, дебютировал знаменитый Willys, который считается первым серийным внедорожником. Он не только прославился на фронтах Второй мировой, но и дал толчок появлению бренда Jeep и основал новый сегмент авто повышенной проходимости.

Именно Willys является предком всех современных внедорожников и является одним из самых узнаваемых военных авто в мире. О таком успехе его создатели видимо и не мечтали. Фокус расскажет о юбиляре.

Первый Willys Quad представили 11 ноября 1940 года Фото: Jeep

История Willys Jeep начинается в июле 1940 года. Именно тогда армия США объявила тендер на создание автомобиля повышенной проходимости. Военные поставили достаточно сложные требования к новой машине.

Willys Quad продемонстрировал превосходную проходимость и выиграл тендер армии США Фото: Jeep

Рамный автомобиль должен был весить всего 600 кг, но при этом вмещать 3-4 человека и развивать скорость более 80 км/ч. Обязательным был и полный привод с понижающей передачей. К тому же, компактным (всего 91 см в высоту при колесной базе 1,9 м), ведь его планировали транспортировать на десантных судах.

Willys MA 1941 года Фото: Jeep

В тендере приняли участие три автопроизводителя — American Bantam, Ford и Willys-Overland. На разработку авто и создание первых образцов им отвели всего 49 дней. Willys-Overland представили свой прототип Quad 11 ноября 1940 года (в годовщину окончания Первой мировой войны) и именно он победил.

Willys Quad даже превзошел требования армии США, ведь весил всего 578 кг, а 2,2-литровая 60-сильная четверка разгоняла его до 104 км/ч.

Ford GPW Фото: Ford

С 1941 года первый внедорожник в мире поступил в производство под названием Willys MA. Примечательно, что предприятие Willys-Overland не справлялось с заказом, поэтому выпуск модели наладили и на заводе конкурента Ford.

Willys MB 1942 года Фото: Jeep

Интересно, что "фордовская" версия получила обозначение GPW (General Purpose Willys, то есть "многоцелевой Willys"). Именно это название в американской армии со временем трансформировалось в прозвище Jeep.

Между прочим, именно в Ford придумали знаменитую решетку радиатора Jeep — она была штампованной и более простой в производстве. Вскоре она появилась на всех Willys новой основной модификации MB.

Фото: Jeep

Willys MB прославился на всех фронтах Второй мировой. Он служил командно-штабным и санитарным авто, на него устанавливали турель с пулеметом. К тому же, двигателя хватало, чтобы взять на буксир легкую пушку. На нем ездили генералы и даже президент США Франклин Д. Рузвельт.

Президент США Франклин Рузвельт тоже пользовался Willys Jeep Фото: Jeep

В американской армии очень быстро полюбили Willys MB за его надежность, простоту конструкции и феноменальные внедорожные качества. Всего за время войны изготовили 645 тыс. внедорожников и значительную их часть отправили по ленд-лизу в Великобританию и СССР. Еще 160 тыс. улучшенных Willys M38 собрали в послевоенный период.

Усовершенствованный Willys M38 Фото: Jeep

В 1944 году, когда победа союзников уже не вызывала сомнений, в Willys начали думать о мирных временах и решили создать гражданский вариант внедорожника. Модель CJ-2A вышла на рынок уже в августе 1945 года. Аббревиатура CJ расшифровывалась как Civil Jeep. Он мало чем отличался от военной модели — добавили лишь пневматический привод стеклоочистителей, откидной задний борт кузова, запаску и зеркала. За четыре года выпустили 215 тысяч Jeep CJ-2A.

Первый гражданский Jeep CJ-2A 1945 года Фото: Wikipedia

Постепенно гражданские модели эволюционировали, совершенствовались и отдалялись от Willys. Постепенно появились и аналоги от других автопроизводителей. Именно Willys Jeep подтолкнул британского конструктора Мориса Уилкса на создание Land Rover, им вдохновлялись и создатели первых Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser. По лицензии Jeep выпускали Mitsubishi, SsangYong и Mahindra. Таким образом, именно Willys Jeep фактически создал сегмент внедорожников.

Постепенно внедорожники превратились в авто для активного отдыха Фото: Jeep

Долгое время внедорожники были утилитарными "рабочими лошадками", однако начиная с 60-х годов они начали привлекать любителей активного отдыха. А со временем появились и первые роскошные внедорожники Jeep Wagoneer и Range Rover, которые сочетали хорошую проходимость с комфортом премиального седана. С 90-х годов популярностью стали пользоваться кроссоверы — более "легкие" модели с несущим кузовом, приспособленные к асфальту.

Jeep Wagoneer стоял у истоков сегмента премиальных внедорожников Фото: Jeep

Сейчас именно модели повышенной проходимости являются самым популярным сегментом авто в мире. Конечно, львиная их часть — кроссоверы, однако на рынке остаются и Jeep Wrangler, который является прямым потомком Willys, и Toyota Land Cruiser, и Mercedes G-Class.

