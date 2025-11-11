Перший у світі позашляховик святкує 85-річчя: історія легендарнї моделі (фото)

85 років тому, 11 листопада 1940 року, дебютував знаменитий Willys, який вважається першим серійним позашляховиком. Він не лише прославився на фронтах Другої світової, але й дав поштовх появі бренду Jeep та заснував новий сегмент авто підвищеної прохідності.

Саме Willys є предком усіх сучасних позашляховиків і є одним із найбільш пізнаваних військових авто у світі. Про такий успіх його творці мабуть і не мріяли. Фокус розповість про ювіляра.

Перший Willys Quad представили 11 листопада 1940 року Фото: Jeep

Історія Willys Jeep починається в липні 1940 року. Саме тоді армія США оголосила тендер на створення автівки підвищеної прохідності. Військові поставили досить складні вимоги до нової машини.

Willys Quad продемонстрував чудову прохідність і виграв тендер армії США Фото: Jeep

Рамний автомобіль мав важити усього 600 кг, але при цьому вміщати 3-4 особи та розвивати швидкість понад 80 км/год. Обов’язковим був і повний привід зі знижувальною передачею. До того ж, компактним (усього 91 см заввишки при колісній базі 1,9 м), адже його планували транспортувати на десантних суднах.

Willys MA 1941 року Фото: Jeep

У тендері взяли участь три автовиробника – American Bantam, Ford и Willys-Overland. На розробку авто та створення перших зразків їм відвели лише 49 днів. Willys-Overland представили свій прототип Quad 11 листопада 1940 року (у річницю завершення Першої світової війни) і саме він переміг.

Willys Quad навіть перевершив вимоги армії США, адже важив лише 578 кг, а 2,2-літрова 60-сильна четвірка розганяла його до 104 км/год.

Ford GPW Фото: Ford

Із 1941 року перший позашляховик у світі надійшов у виробництво під назвою Willys MA. Примітно, що підприємство Willys-Overland не справлялося із замовленням, тому випуск моделі налагодили і на заводі конкурента Ford.

Willys MB 1942 року Фото: Jeep

Цікаво, що "фордівська" версія отримала позначення GPW (General Purpose Willys, тобто "багатоцільовий Willys"). Саме ця назва в американській армії з часом трансформувалася в прізвисько Jeep.

Між іншим, саме у Ford придумали знамениту решітку радіатора Jeep – вона була штампованою і простішою у виробництві. Невдовзі вона з’явилася на всіх Willys нової основної модифікації MB.

Фото: Jeep

Willys MB прославився на усіх фронтах Другої світової. Він служив командно-штабним та санітарним авто, на нього встановлювали турель із кулеметом. До того ж, двигуна вистачало, аби взяти на буксир легку гармату. На ньому їздили генерали і навіть президент США Франклін Д. Рузвельтю

Президент США Франклін Рузвельт теж послуговувався Willys Jeep Фото: Jeep

У американській армії дуже швидко полюбили Willys MB за його надійність, простоту конструкції та феноменальні позашляхові якості. Усього за час війни виготовили 645 тис. позашляховиків і значну їх частину відправили за ленд-лізом до Великої Британії та СРСР. Ще 160 тис. покращених Willys M38 зібрали в повоєнний період.

Удосконалений Willys M38 Фото: Jeep

У 1944 році, коли перемога союзників вже не викликала сумнівів, у Willys почали думати про мирні часи та вирішили створити цивільний варіант позашляховика. Модель CJ-2A вийшла на ринок уже в серпні 1945 року. Абревіатура CJ розшифровувалася як Civil Jeep. Він мало чим відрізнявся від військової моделі – додали лиш пневматичний привід склоочисників, відкидний задній борт кузова, запаску та дзеркала. За чотири роки випустили 215 тисяч Jeep CJ-2A.

Перший цивільний Jeep CJ-2A 1945 року Фото: Wikipedia

Поступово цивільні моделі еволюціонували, вдосконалювалися та віддалялися від Willys. Поступово з’явилися і аналоги від інших автовиробників. Саме Willys Jeep підштовхнув британського конструктора Моріса Вілкса на створення Land Rover, ним надихалися і творці перших Nissan Patrol та Toyota Land Cruiser. За ліцензією Jeep випускали Mitsubishi, SsangYong та Mahindra. Отже, саме Willys Jeep фактично створив сегмент позашляховиків.

Поступово позашляховики перетворилися на авто для активного відпочинку Фото: Jeep

Тривалий час позашляховики були утилітарними "робочими конячками", проте починаючи із 60-х років вони почали приваблювати любителів активного відпочинку. А згодом з’явилися і перші розкішні позашляховики Jeep Wagoneer і Range Rover, які поєднували хорошу прохідність із комфортом преміального седана. Із 90-х років популярністю стали користуватися кросовери – більш "легкові" моделі з несучим кузовом, пристосовані до асфальту.

Jeep Wagoneer стояв біля витоків сегменту преміальних позашляховиків Фото: Jeep

Зараз саме моделі підвищеної прохідності є найпопулярнішим сегментом авто у світі. Звісно, левова їх частина – кросовери, проте на ринку залишаються і Jeep Wrangler, який є прямим нащадком Willys, і Toyota Land Cruiser, і Mercedes G-Class.

