Маестро автодизайну з Києва: граф Олексій Сахновський та його шедеври (фото)

12 листопада 1901 року народився граф Олексій Сахновський. Нащадок Артема Терещенка, Павла Полуботка та Миколи Гоголя прославився в Європі та Америці як вмілий автодизайнер та створив чимало яскравих машин.

Знаменита династія Терещенків прославилася своїм успішним цукровим бізнесом та меценатством, проте мало хто знає, що цьому роду вдалося увійти і до автомобільної історії. Фокус розповість про Олексія Сахновського та його шедеври.

Граф Олексій Сахновський є нащадком Артема Терещенка, Миколи Гоголя та Павла Поуботка

Майбутній гуру дизайну народився у Києві в родині онучки цукрозаводчика Артема Терещенка та графа Володимира Сахновського – нащадка Миколи Гоголя та гетьмана Павла Полуботка.

Minerva AH для індійського магараджі здобула Гран-прі на конкурсі дизайну в Монте-Карло

Олексій Сахновський зацікавився автомобілями ще в дитинстві, коли його батьки придбали Mercedes. Уже в 13 років він створив свій перший ескіз автівки.

Революція 1917 року стала крахом для Сахновських. Після того, як батько Володимир покінчив із собою, Олексій із матір’ю та сестрою виїхали до тітки у Швейцарію.

Rolls-Royce 20HP Van den Plas Sedan сина Артура Конан Дойля

Після навчання в університеті Лозанни Олексій Сахновський спробував себе в ролі дизайнера одягу, але згодом зміг влаштуватися в бельгійське кузовне ательє Van den Plas.

Auburn 8 Speedster 1928 року Фото: RM Sotheby's

Молодий здібний стиліст одразу показав себе з найкращого боку і уже перші його роботи вразили автолюбителів. У 1926 роках році Сахновський створив особливий Minerva для індійського магараджі, який виграв Гран-прі на конкурсі в Монте-Карло. А ексклюзивний седан Rolls-Royce 20HP його роботи придбав син Артура Конан-Дойля.

Cord L-29 Hayes Coupe є найвідомішою роботою Сахновського Фото: RM Sotheby's

У 1928 році дизайнер Олексій Сахновський перебрався до США, де одразу заявив про себе, створивши спортивний родстер Auburn 8 Speedster зі звуженою (як у човна) "кормою". Обтічне авто розганялося до 168 км/год. Зараз такі авто коштують 280 000 доларів.

Фаетон Packard Twelve Фото: RM Sotheby's

Графа кликали на роботу в General Motors, проте він обрав посаду провідного стиліста ательє Hayes. Саме там він створив свій найвідоміший шедевр – купе Cord L-29, яке було одним із перших серійних авто з переднім приводом.

Купе Packard Twelve Фото: RM Sotheby's

Cord L-29 Hayes Coupe переміг на конкурсах краси в Монте-Карло і Парижі, причому у Франції Гран-прі йому присудили заочно – ще до того, як авто привезли зі США. У наш час цей Cord L-29 продали на аукціоні за мільйон доларів.

Marmon Sixteen

Також вражають обтічні фаетон та купе Packard Twelve, створені Олексієм Сахновським. Розкішні авто зі 160-сильним V12 здатні розвинути 160 км/год. А кабріолет Marmon Sixteen роботи Сахновського оснащений 16-циліндровим двигуном.

Auburn 851 Boattail Speedster вважається одним із найкрасивіших американських авто

Крім того, стиліст долучився до створення Auburn 851 Boattail Speedster – одного із найкрасивіших американських автомобілів усіх часів. Він не лише мав динамічний вигляд, але й дійсно був швидким: 150-сильна компресорна вісімка розганяла його до 165 км/год.

Олексій Сахновський і Austin Business Coupe

Утім, українець працював не лише з елітними авто. Він розробляв дизайн моделей британського бренду Austin, які за ліцензією випускали в США.

Бензовоз Dodge Airflow Tanker Truck 1938 року Фото: Dodge

А у другій половині 30-х років граф Олексій Сахновський переорієнтувався на комерційну техніку, причому почав застосовувати принципи аеродинаміки. Його перу належать обтічний бензовоз Dodge Airflow Tanker Truck та футуристичний автопоїзд White із цистерною для перевезення канадського пива Labatt’s.

Вантажівка White WA122 з цистерною для перевезення пива Labatt"s

Ці вантажівки випускали серійно так само, як і автобуси White Model 706. Їх десятиріччями використовували для екскурсій у національних парках США. Зараз їх ціна може перевищувати мільйон доларів.

Автобус White Model 706 Фото: Mecum

Ще одним цікавим витвором Сахновського став дім на колесах International D-35 Jungle Yacht для африканської експедиції італійського дослідника Аттіліо Гатті. Усередині 13-метрового автопоїзда обладнали 5 кімнат, серед яких були лабораторія, радіорубка та фотостудія.

Автодім International D-35 Jungle Yacht

У 1942 році Олексій Сахновський долучився до американської армії та відповідав за постачання техніки за ленд-лізом. Граф навіть зміг відвідати СРСР у складі дипломатичної місії.

White Dream Coach став першим у світі автобусом із кондиціонером

У повоєнний час Олексій Сахновський продовжив проектувати обтічні транспорті засоби. У 1950 році він розробив перший у світі автобус із кондиціонером White Dream Coach. А ще він співпрацював зі знаменитим конструктором Престоном Такером та запропонував проєкт купе Carioca на базі його моделі Tucker 48.

Проєкт купе Tucker Carioca

Олексій Сахновський не обмежувався автомобілями – зокрема, розробляв дизайн меблів та радіоприймача Emerson Model BD-197. А ще з 1934 по 1960 рік час працював технічним редактором журналу Equire та публікував там ескізи своїх проєктів.

Радіоприймач Emerson Model BD-197 Фото: Wikipedia

Знаменитого дизайнера не стало в 1964 році, проте творіння Олексія Сахновського і нині вражають своєю сміливістю та неординарністю. Тільки відносно недавно його роботи, які випередили свій час, стали відомими в Україні.

