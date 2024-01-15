"Автомобиль завтрашнего дня" продали на аукционе по цене трех Ferrari (фото)

Выпущено только 50 инновационных Tucker 48. Автомобиль 1948 года оснащен адаптивной оптикой, дисковыми тормозами, полуавтоматической КПП и противоугонной системой.

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В США на аукционе Mecum продали раритетный Tucker 48. Знаменитый автомобиль ушел с молотка за 1,87 миллиона долларов — по цене трех Ferrari SF90 Stradale. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

У Tucker 48 продумана аэродинамика Фото: Mecum

Автомобили Tucker 1948 года сейчас баснословно дорогие, ведь их выпустили всего 50. Американский конструктор Престон Такер хотел создать лучший автомобиль в мире, однако финансовые проблемы и происки конкурентов не позволили довести инновационную модель до ума и наладить ее полномасштабное производство.

Выпущено лишь 50 Tucker 48 Фото: Mecum

Для своего времени Tucker 48 был действительно инновационным – его рекламировали, как "авто завтрашнего дня". У него обтекаемый кузов, а центральная фара адаптивная – поворачивается вместе с колесами.

Tucker 48 получил мягкую переднюю панель и травмобезопасные стекла. К тому же, это одно из первых в мире авто с противоугонной системой – на стояночный тормоз установили специальный замок.

Авто получило мягкую переднюю панель и травмобезопасные стекла Фото: Mecum

Заднемоторный Tucker 48 оснащен 5,5-литровой оппозитной шестеркой на 166 л. с. от вертолета и 4-ступенчатой полуавтоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 193 км/ч.

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У Tucker 1948 года независимая подвеска всех колес, причем без пружин. К тому же, он стал одним из первых в мире авто с дисковыми тормозами.

Tucker оснастили оппозитным вертолетным двигателем Фото: Mecum

Конкретно этот Tucker 48 на протяжении 18 лет хранился у калифорнийского дилера, а затем несколько раз менял владельцев. Автомобиль прошел реставрацию, сохранена и оригинальная документация на машину.

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