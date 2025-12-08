Поддержите нас UA
Toyota и не только: американские эксперты определили самые надежные авто современности (фото)

Toyota остается производителем самых надежных авто
Toyota остается производителем самых надежных авто | Фото: Toyota

В США определили самые надежные и наименее надежные марки и модели автомобилей. Лучше всего проявили себя японские бренды.

Рейтинг надежности автомобилей опубликовало издание Consumer Reports, которое традиционно занимается потребительскими исследованиями в США.

Эксперты проанализировали от 380 000 владельцев авто 26 популярных марок, которые поделились опытом эксплуатации и рассказали о проблемах. Также во внимание приняли данные тест-драйвов и краш-тестов.

Японские авто лидируют в рейтинге
Фото: Consumer Reports

Исследование показало, что гибридные авто сейчас надежнее бензиновых — у них зафиксировано на 15% меньше неисправностей. А вот плагин-гибриды и электромобили, наоборот, менее надежны и у них на 80% больше проблем.

Самые надежные авто на рынке — японского производства. Страну Восходящего Солнца в топ 10 представляют сразу шесть брендов, а лидерами рейтинга являются Toyota, Subaru и Lexus.

Наиболее проблемными признали Ram и Rivian. А вот Tesla, которая ранее также была внизу рейтинга, неожиданно поднялась на 9 место.

Важно
Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)
Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)

Названы и самые надежные модели авто от разных автопроизводителей:

  • Buick Envision;
  • Chevrolet Corvette;
  • Chevrolet Trax;
  • Ford Bronco Sport;
  • Ford F-150 Hybrid;
  • Ford Maverick;
  • Honda Accord;
  • Honda CR-V Hybrid;
  • Kia Carnival Hybrid;
  • Lexus NX Hybrid;
  • Subaru Impreza;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru WRX;
  • Tesla Model Y;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Camry;
  • Toyota Crown;
  • Toyota Grand Highlander Hybrid;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Tundra.

Кстати, недавно лучшие подержанные авто назвали и британские эксперты.

Также Фокус рассказывал о рейтинге надежности авто с пробегом из Германии.