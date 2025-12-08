Toyota и не только: американские эксперты определили самые надежные авто современности (фото)

В США определили самые надежные и наименее надежные марки и модели автомобилей. Лучше всего проявили себя японские бренды.

Рейтинг надежности автомобилей опубликовало издание Consumer Reports, которое традиционно занимается потребительскими исследованиями в США.

Эксперты проанализировали от 380 000 владельцев авто 26 популярных марок, которые поделились опытом эксплуатации и рассказали о проблемах. Также во внимание приняли данные тест-драйвов и краш-тестов.

Японские авто лидируют в рейтинге Фото: Consumer Reports

Исследование показало, что гибридные авто сейчас надежнее бензиновых — у них зафиксировано на 15% меньше неисправностей. А вот плагин-гибриды и электромобили, наоборот, менее надежны и у них на 80% больше проблем.

Самые надежные авто на рынке — японского производства. Страну Восходящего Солнца в топ 10 представляют сразу шесть брендов, а лидерами рейтинга являются Toyota, Subaru и Lexus.

Відео дня

Наиболее проблемными признали Ram и Rivian. А вот Tesla, которая ранее также была внизу рейтинга, неожиданно поднялась на 9 место.

Важно

Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)

Названы и самые надежные модели авто от разных автопроизводителей:

Buick Envision;

Chevrolet Corvette;

Chevrolet Trax;

Ford Bronco Sport; Ford Bronco Sport;

Ford F-150 Hybrid; Ford F-150 Hybrid;

Ford Maverick; Ford Maverick;

Honda Accord;

Honda CR-V Hybrid; Honda CR-V Hybrid;

Kia Carnival Hybrid; Kia Carnival Hybrid;

Lexus NX Hybrid; Lexus NX Hybrid;

Subaru Impreza;

Subaru Crosstrek;

Subaru WRX;

Tesla Model Y;

Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;

Toyota Camry; Toyota Camry;

Toyota Crown;

Toyota Grand Highlander Hybrid; Toyota Grand Highlander Hybrid;

Toyota Land Cruiser Prado; Toyota Land Cruiser Prado;

Toyota Tacoma;

Toyota Tundra.

Кстати, недавно лучшие подержанные авто назвали и британские эксперты.

Также Фокус рассказывал о рейтинге надежности авто с пробегом из Германии.