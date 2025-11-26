Поддержите нас UA
Оптимальный выбор в 2025 году: британские эксперты определили лучшие подержанные авто (фото)

продажи бу авто
В Великобритании определили лучшие подержанные автомобили | Фото: 24 канал

В Великобритании назвали лучшие подержанные авто на рынке. В рейтинг попали компактные авто, премиальные седаны и кроссоверы.

Лучшие авто с пробегом получили награды Used Car Awards 2025. Об этом сообщает британское издание Auto Express, которое является организатором премии.

BMW 3 серии G20
BMW 3 Series G20 — лучшее подержанное авто
Фото: Auto Express

Отмечается, что эксперты долго спорили, но в конце концов пришли к выводу, что лучшее подержанное авто в 2025 году — BMW 3 Series G20.

Jaguar I-Pace
Вторым стал электрокроссовер Jaguar I-Pace
Фото: Auto Express

Среди преимуществ BMW 3 Series G20 — отличная управляемость, качественный салон и широкая палитра версий. Можно выбрать седан или универсал, бензиновый, дизельный или плагин-гибридный вариант, а для активных водителей есть заряженный BMW M3.

Шкода Фабия
Skoda Fabia заняла третье место
Фото: Auto Express

Второе место занял электрокроссовер Jaguar I-Pace, поскольку премиальная модель существенно подешевела. Третьим стал качественный и экономичный компактный хэтчбек Skoda Fabia.

Кроме того, определили лучшие авто с пробегом в разных классах:

  • лучшее городское авто с пробегом — Fiat 500e;
  • лучший подержанный супермини — Skoda Fabia;
  • лучшее компактное семейное авто с пробегом — Hyundai Ioniq;
  • лучшее семейное авто с пробегом — Vauxhall/Opel Insignia;
  • лучший подержанный универсал — Skoda Octavia;
  • лучший компактный кроссовер с пробегом — Ford Puma;
  • лучший среднеразмерный кроссовер с пробегом — Dacia/Renault Duster;
  • лучший большой кроссовер с пробегом — Kia Sorento;
  • лучшее подержанное авто премиум-класса — BMW 3 Series;
  • лучшее представительское авто с пробегом — Jaguar I-Pace;
  • лучшее роскошное авто с пробегом — Audi A8;
  • лучший подержанный минивэн Dacia Jogger;
  • лучшее купе с пробегом — Mercedes C-Class Coupe;
  • лучший подержанный кабриолет — Mini Convertible;
  • лучший заряженный хэтчбек с пробегом — Ford Fiesta ST;
  • лучший подержанный спорткар — Porsche 911 (2011-19);
  • лучший гибрид с пробегом — Toyota Yaris;
  • лучший электромобиль с пробегом — Jaguar I-Pace;
  • лучший подержанный вен — Ford Transit Custom.

Кстати, недавно в Германии назвали самые надежные и наименее надежные авто с пробегом.

Также Фокус рассказывал о лучших семиместных автомобилях на рынке.