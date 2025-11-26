Оптимальный выбор в 2025 году: британские эксперты определили лучшие подержанные авто (фото)
В Великобритании назвали лучшие подержанные авто на рынке. В рейтинг попали компактные авто, премиальные седаны и кроссоверы.
Лучшие авто с пробегом получили награды Used Car Awards 2025. Об этом сообщает британское издание Auto Express, которое является организатором премии.
Отмечается, что эксперты долго спорили, но в конце концов пришли к выводу, что лучшее подержанное авто в 2025 году — BMW 3 Series G20.
Среди преимуществ BMW 3 Series G20 — отличная управляемость, качественный салон и широкая палитра версий. Можно выбрать седан или универсал, бензиновый, дизельный или плагин-гибридный вариант, а для активных водителей есть заряженный BMW M3.
Второе место занял электрокроссовер Jaguar I-Pace, поскольку премиальная модель существенно подешевела. Третьим стал качественный и экономичный компактный хэтчбек Skoda Fabia.
Кроме того, определили лучшие авто с пробегом в разных классах:
- лучшее городское авто с пробегом — Fiat 500e;
- лучший подержанный супермини — Skoda Fabia;
- лучшее компактное семейное авто с пробегом — Hyundai Ioniq;
- лучшее семейное авто с пробегом — Vauxhall/Opel Insignia;
- лучший подержанный универсал — Skoda Octavia;
- лучший компактный кроссовер с пробегом — Ford Puma;
- лучший среднеразмерный кроссовер с пробегом — Dacia/Renault Duster;
- лучший большой кроссовер с пробегом — Kia Sorento;
- лучшее подержанное авто премиум-класса — BMW 3 Series;
- лучшее представительское авто с пробегом — Jaguar I-Pace;
- лучшее роскошное авто с пробегом — Audi A8;
- лучший подержанный минивэн Dacia Jogger;
- лучшее купе с пробегом — Mercedes C-Class Coupe;
- лучший подержанный кабриолет — Mini Convertible;
- лучший заряженный хэтчбек с пробегом — Ford Fiesta ST;
- лучший подержанный спорткар — Porsche 911 (2011-19);
- лучший гибрид с пробегом — Toyota Yaris;
- лучший электромобиль с пробегом — Jaguar I-Pace;
- лучший подержанный вен — Ford Transit Custom.
