Оптимальный выбор в 2025 году: британские эксперты определили лучшие подержанные авто (фото)

В Великобритании назвали лучшие подержанные авто на рынке. В рейтинг попали компактные авто, премиальные седаны и кроссоверы.

Лучшие авто с пробегом получили награды Used Car Awards 2025. Об этом сообщает британское издание Auto Express, которое является организатором премии.

BMW 3 Series G20 — лучшее подержанное авто Фото: Auto Express

Отмечается, что эксперты долго спорили, но в конце концов пришли к выводу, что лучшее подержанное авто в 2025 году — BMW 3 Series G20.

Вторым стал электрокроссовер Jaguar I-Pace Фото: Auto Express

Среди преимуществ BMW 3 Series G20 — отличная управляемость, качественный салон и широкая палитра версий. Можно выбрать седан или универсал, бензиновый, дизельный или плагин-гибридный вариант, а для активных водителей есть заряженный BMW M3.

Skoda Fabia заняла третье место Фото: Auto Express

Второе место занял электрокроссовер Jaguar I-Pace, поскольку премиальная модель существенно подешевела. Третьим стал качественный и экономичный компактный хэтчбек Skoda Fabia.

Кроме того, определили лучшие авто с пробегом в разных классах:

лучшее городское авто с пробегом — Fiat 500e;

лучший подержанный супермини — Skoda Fabia;

лучшее компактное семейное авто с пробегом — Hyundai Ioniq;

лучшее семейное авто с пробегом — Vauxhall/Opel Insignia;

лучший подержанный универсал — Skoda Octavia;

лучший компактный кроссовер с пробегом — Ford Puma;

лучший среднеразмерный кроссовер с пробегом — Dacia/Renault Duster;

лучший большой кроссовер с пробегом — Kia Sorento;

лучшее подержанное авто премиум-класса — BMW 3 Series;

лучшее представительское авто с пробегом — Jaguar I-Pace;

лучшее роскошное авто с пробегом — Audi A8;

лучший подержанный минивэн Dacia Jogger;

лучшее купе с пробегом — Mercedes C-Class Coupe;

лучший подержанный кабриолет — Mini Convertible;

лучший заряженный хэтчбек с пробегом — Ford Fiesta ST;

лучший подержанный спорткар — Porsche 911 (2011-19);

лучший гибрид с пробегом — Toyota Yaris;

лучший электромобиль с пробегом — Jaguar I-Pace;

лучший подержанный вен — Ford Transit Custom.

