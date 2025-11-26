Оптимальний вибір у 2025 році: британські експерти визначили кращі вживані авто (фото)
У Великій Британії назвали найкращі вживані авто на ринку. До рейтингу потрапили компактні авто, преміальні седани і кросовери.
Найкращі авто з пробігом отримали нагороди Used Car Awards 2025. Про це повідомляє британське видання Auto Express, яке є організатором премії.
Зазначається, що експерти довго сперечалися, але в кінці кінців прийшли до висновку, що краще вживане авто у 2025 році — BMW 3 Series G20.
Серед переваг BMW 3 Series G20 – чудова керованість, якісний салон та широка палітра версій. Можна обрати седан або універсал, бензиновий, дизельний чи плагін-гібридний варіант, а для активних водіїв є заряджений BMW M3.
Друге місце посів електрокросовер Jaguar I-Pace, оскільки преміальна модель суттєво подешевшала. Третім став якісний та економічний компактний хетчбек Skoda Fabia.
Крім того, визначили найкращі авто з пробігом у різних класах:
- найкраще міське авто з пробігом – Fiat 500e;
- найкращий вживаний суперміні – Skoda Fabia;
- найкраще компактне сімейне авто з пробігом – Hyundai Ioniq;
- найкраще сімейне авто з пробігом – Vauxhall/Opel Insignia;
- найкращий вживаний універсал – Skoda Octavia;
- найкращий компактний кросовер з пробігом – Ford Puma;
- найкращий середньорозмірний кросовер з пробігом – Dacia/Renault Duster;
- найкращий великий кросовер з пробігом – Kia Sorento;
- найкраще вживане авто преміумкласу – BMW 3 Series;
- найкраще представницьке авто з пробігом – Jaguar I-Pace;
- найкраще розкішне авто з пробігом – Audi A8;
- найкращий вживаний мінівен Dacia Jogger;
- найкраще купе з пробігом – Mercedes C-Class Coupe;
- найкращий вживаний кабріолет – Mini Convertible;
- найкращий заряджений хетчбек з пробігом – Ford Fiesta ST;
- найкращий вживаний спорткар – Porsche 911 (2011-19);
- найкращий гібрид з пробігом – Toyota Yaris;
- найкращий електромобіль з пробігом – Jaguar I-Pace;
- найкращий вживаний вен – Ford Transit Custom.
