Оптимальний вибір у 2025 році: британські експерти визначили кращі вживані авто (фото)

продажі бу авто
У Великій Британії визначили кращі вживані автомобілі | Фото: 24 канал

У Великій Британії назвали найкращі вживані авто на ринку. До рейтингу потрапили компактні авто, преміальні седани і кросовери.

Найкращі авто з пробігом отримали нагороди Used Car Awards 2025. Про це повідомляє британське видання Auto Express, яке є організатором премії.

BMW 3 Series G20
BMW 3 Series G20 – краще вживане авто
Фото: Auto Express

Зазначається, що експерти довго сперечалися, але в кінці кінців прийшли до висновку, що краще вживане авто у 2025 році — BMW 3 Series G20.

Jaguar I-Pace
Другим став електрокросовер Jaguar I-Pace
Фото: Auto Express

Серед переваг BMW 3 Series G20 – чудова керованість, якісний салон та широка палітра версій. Можна обрати седан або універсал, бензиновий, дизельний чи плагін-гібридний варіант, а для активних водіїв є заряджений BMW M3.

Skoda Fabia
Skoda Fabia посіла третє місце
Фото: Auto Express

Друге місце посів електрокросовер Jaguar I-Pace, оскільки преміальна модель суттєво подешевшала. Третім став якісний та економічний компактний хетчбек Skoda Fabia.

Важливо
Прослужать мінімум 15 років: експерти назвали найнадійніші позашляховики з пробігом (фото)
Крім того, визначили найкращі авто з пробігом у різних класах:

  • найкраще міське авто з пробігом – Fiat 500e;
  • найкращий вживаний суперміні – Skoda Fabia;
  • найкраще компактне сімейне авто з пробігом – Hyundai Ioniq;
  • найкраще сімейне авто з пробігом – Vauxhall/Opel Insignia;
  • найкращий вживаний універсал – Skoda Octavia;
  • найкращий компактний кросовер з пробігом – Ford Puma;
  • найкращий середньорозмірний кросовер з пробігом – Dacia/Renault Duster;
  • найкращий великий кросовер з пробігом – Kia Sorento;
  • найкраще вживане авто преміумкласу – BMW 3 Series;
  • найкраще представницьке авто з пробігом – Jaguar I-Pace;
  • найкраще розкішне авто з пробігом – Audi A8;
  • найкращий вживаний мінівен Dacia Jogger;
  • найкраще купе з пробігом – Mercedes C-Class Coupe;
  • найкращий вживаний кабріолет – Mini Convertible;
  • найкращий заряджений хетчбек з пробігом – Ford Fiesta ST;
  • найкращий вживаний спорткар – Porsche 911 (2011-19);
  • найкращий гібрид з пробігом – Toyota Yaris;
  • найкращий електромобіль з пробігом – Jaguar I-Pace;
  • найкращий вживаний вен – Ford Transit Custom.

До речі, нещодавно у Німеччині назвали найнадійніші та найменш надійні авто з пробігом.

Також Фокус розповідав про кращі семимісні автомобілі на ринку.