Оптимальний вибір у 2025 році: британські експерти визначили кращі вживані авто (фото)

У Великій Британії назвали найкращі вживані авто на ринку. До рейтингу потрапили компактні авто, преміальні седани і кросовери.

Найкращі авто з пробігом отримали нагороди Used Car Awards 2025. Про це повідомляє британське видання Auto Express, яке є організатором премії.

BMW 3 Series G20 – краще вживане авто Фото: Auto Express

Зазначається, що експерти довго сперечалися, але в кінці кінців прийшли до висновку, що краще вживане авто у 2025 році — BMW 3 Series G20.

Другим став електрокросовер Jaguar I-Pace Фото: Auto Express

Серед переваг BMW 3 Series G20 – чудова керованість, якісний салон та широка палітра версій. Можна обрати седан або універсал, бензиновий, дизельний чи плагін-гібридний варіант, а для активних водіїв є заряджений BMW M3.

Skoda Fabia посіла третє місце Фото: Auto Express

Друге місце посів електрокросовер Jaguar I-Pace, оскільки преміальна модель суттєво подешевшала. Третім став якісний та економічний компактний хетчбек Skoda Fabia.

Відео дня

Важливо

Прослужать мінімум 15 років: експерти назвали найнадійніші позашляховики з пробігом (фото)

Крім того, визначили найкращі авто з пробігом у різних класах:

найкраще міське авто з пробігом – Fiat 500e;

найкращий вживаний суперміні – Skoda Fabia;

найкраще компактне сімейне авто з пробігом – Hyundai Ioniq;

найкраще сімейне авто з пробігом – Vauxhall/Opel Insignia;

найкращий вживаний універсал – Skoda Octavia;

найкращий компактний кросовер з пробігом – Ford Puma;

найкращий середньорозмірний кросовер з пробігом – Dacia/Renault Duster;

найкращий великий кросовер з пробігом – Kia Sorento;

найкраще вживане авто преміумкласу – BMW 3 Series;

найкраще представницьке авто з пробігом – Jaguar I-Pace;

найкраще розкішне авто з пробігом – Audi A8;

найкращий вживаний мінівен Dacia Jogger;

найкраще купе з пробігом – Mercedes C-Class Coupe;

найкращий вживаний кабріолет – Mini Convertible;

найкращий заряджений хетчбек з пробігом – Ford Fiesta ST;

найкращий вживаний спорткар – Porsche 911 (2011-19);

найкращий гібрид з пробігом – Toyota Yaris;

найкращий електромобіль з пробігом – Jaguar I-Pace;

найкращий вживаний вен – Ford Transit Custom.

До речі, нещодавно у Німеччині назвали найнадійніші та найменш надійні авто з пробігом.

Також Фокус розповідав про кращі семимісні автомобілі на ринку.