Гибриды и электрокары: японцы определили лучшие авто года (фото)

Subaru Forester стал авто года в Японии | Фото: Subaru

В Японии определили лучшие автомобили года. Победителями стали электрифицированные модели.

Объявили победителей премии "Автомобиль года в Японии 2025-2026". Большинство лауреатов являются гибридами или электрокарами, сообщается на сайте конкурса.

Лучшее авто года в Японии — новый Subaru Forester. Кроссовер в голосовании набрал 1149 баллов и опередил купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate и новый Nissan Leaf.

Volkswagen ID.Buzz

Эксперты из жюри отметили хорошую управляемость Subaru Forester, а также высокий уровень безопасности и эффективную гибридную установку.

Лучшие авто года в Японии:

  1. Subaru Forester
  2. Honda Prelude
  3. Toyota Crown Estate
  4. Nissan Leaf
  5. Volkswagen ID.Buzz
  6. Hyundai Inster
  7. BMW 2 серии Гран Купе
  8. Peugeot 3008
  9. Suzuki e-Vitara
  10. Daihatsu Move

Лучшим иностранным авто стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, эта же модель получила и награду за дизайн. А самым высокотехнологичным автомобилем гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS.

Фото: Porsche

Лучшие автомобили в Японии определяют с 1980 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов. В прошлом году награду получил минивэн Honda Freed.

Кстати, недавно лучшие авто года определили и в Европе. Среди них тоже немало электрокаров.

