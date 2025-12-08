Гибриды и электрокары: японцы определили лучшие авто года (фото)

В Японии определили лучшие автомобили года. Победителями стали электрифицированные модели.

Объявили победителей премии "Автомобиль года в Японии 2025-2026". Большинство лауреатов являются гибридами или электрокарами, сообщается на сайте конкурса.

Лучшее авто года в Японии — новый Subaru Forester. Кроссовер в голосовании набрал 1149 баллов и опередил купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate и новый Nissan Leaf.

Volkswagen ID.Buzz

Эксперты из жюри отметили хорошую управляемость Subaru Forester, а также высокий уровень безопасности и эффективную гибридную установку.

Важно

Лучшие авто года в Японии:

Subaru Forester Honda Prelude Toyota Crown Estate Nissan Leaf Volkswagen ID.Buzz Hyundai Inster BMW 2 серии Гран Купе Peugeot 3008 Suzuki e-Vitara Daihatsu Move

Лучшим иностранным авто стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, эта же модель получила и награду за дизайн. А самым высокотехнологичным автомобилем гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS.

Porsche 911 GTS Фото: Porsche

Лучшие автомобили в Японии определяют с 1980 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов. В прошлом году награду получил минивэн Honda Freed.

Кстати, недавно лучшие авто года определили и в Европе. Среди них тоже немало электрокаров.

