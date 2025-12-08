Гибриды и электрокары: японцы определили лучшие авто года (фото)
В Японии определили лучшие автомобили года. Победителями стали электрифицированные модели.
Объявили победителей премии "Автомобиль года в Японии 2025-2026". Большинство лауреатов являются гибридами или электрокарами, сообщается на сайте конкурса.
Лучшее авто года в Японии — новый Subaru Forester. Кроссовер в голосовании набрал 1149 баллов и опередил купе Honda Prelude, Toyota Crown Estate и новый Nissan Leaf.
Эксперты из жюри отметили хорошую управляемость Subaru Forester, а также высокий уровень безопасности и эффективную гибридную установку.Важно
Лучшие авто года в Японии:
- Subaru Forester
- Honda Prelude
- Toyota Crown Estate
- Nissan Leaf
- Volkswagen ID.Buzz
- Hyundai Inster
- BMW 2 серии Гран Купе
- Peugeot 3008
- Suzuki e-Vitara
- Daihatsu Move
Лучшим иностранным авто стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, эта же модель получила и награду за дизайн. А самым высокотехнологичным автомобилем гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS.
Лучшие автомобили в Японии определяют с 1980 года. Победителей выбирает жюри из 60 автожурналистов. В прошлом году награду получил минивэн Honda Freed.
Кстати, недавно лучшие авто года определили и в Европе. Среди них тоже немало электрокаров.
Также Фокус рассказывал о самых надежных автомобилях на рынке, по мнению американских экспертов.