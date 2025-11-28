Поддержите нас UA
Авторитетные британские эксперты назвали лучшие авто года — результаты удивили (фото)

лучшие авто года
Top Gear назвал лучшие авто года | Фото: Top Gear

В Великобритании назвали лучшие авто года. Среди победителей — электромобили, суперкары, кроссоверы и недорогие модели.

Лучшие авто года определило знаменитое британское издание Top Gear по результатам тест-драйвов и обзоров. На этот раз не обошлось без сюрпризов в рейтинге.

BMW iX3
Лучшее авто года — электрокроссовер BMW iX3
Фото: Top Gear

По мнению британцев, лучшее авто года — электрокроссовер BMW iX3. Результат голосования жюри оказался довольно неожиданным. Эксперты оценили его управляемость, технологичность и немалый запас хода.

Важно
Прослужат минимум 15 лет: эксперты назвали самые надежные внедорожники с пробегом (фото)
Лучшим автопроизводителем года стал Renault Group, а лучшим моментом года признали установление суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового мирового рекорда скорости в 496 км/ч.

группа Renault
Автопроизводителем года стал Renault Group
Фото: Top Gear

Кроме того, назвали лучшие авто года в разных категориях:

  • роскошное авто года — Rolls-Royce Spectre Black Badge;
  • лучший седан — Mercedes-Benz CLA;
  • лучший универсал — Audi A6 Avant;
  • дизайн года — Dacia Hipster;
  • лучший кроссовер года — Renault 4 E-Tech;
  • лучший внедорожник — Defender OCTA;
  • лучший дорогой кроссовер — Aston Martin DBX S;
  • лучшее спортивное авто — Kimera Evo 37;
  • лучший суперкар — Ferrari 296 Speciale;
  • лучший гиперкар — Ferrari F80;
  • лучшее семейное авто — Kia PV5;
  • лучший супермини — Hyundai Inster;
  • лучший звук — Ford Mustang GTD.
Между прочим, недавно в Великобритании назвали и лучшие подержанные автомобили.

Также Фокус рассказывал о самых надежных и наименее надежных авто по мнению немцев.