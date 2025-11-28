Авторитетные британские эксперты назвали лучшие авто года — результаты удивили (фото)

В Великобритании назвали лучшие авто года. Среди победителей — электромобили, суперкары, кроссоверы и недорогие модели.

Лучшие авто года определило знаменитое британское издание Top Gear по результатам тест-драйвов и обзоров. На этот раз не обошлось без сюрпризов в рейтинге.

Лучшее авто года — электрокроссовер BMW iX3 Фото: Top Gear

По мнению британцев, лучшее авто года — электрокроссовер BMW iX3. Результат голосования жюри оказался довольно неожиданным. Эксперты оценили его управляемость, технологичность и немалый запас хода.

Лучшим автопроизводителем года стал Renault Group, а лучшим моментом года признали установление суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового мирового рекорда скорости в 496 км/ч.

Автопроизводителем года стал Renault Group Фото: Top Gear

Кроме того, назвали лучшие авто года в разных категориях:

роскошное авто года — Rolls-Royce Spectre Black Badge;

лучший седан — Mercedes-Benz CLA;

лучший универсал — Audi A6 Avant;

дизайн года — Dacia Hipster;

лучший кроссовер года — Renault 4 E-Tech;

лучший внедорожник — Defender OCTA;

лучший дорогой кроссовер — Aston Martin DBX S;

лучшее спортивное авто — Kimera Evo 37;

лучший суперкар — Ferrari 296 Speciale;

лучший гиперкар — Ferrari F80;

лучшее семейное авто — Kia PV5;

лучший супермини — Hyundai Inster;

лучший звук — Ford Mustang GTD.

