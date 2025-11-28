Авторитетные британские эксперты назвали лучшие авто года — результаты удивили (фото)
В Великобритании назвали лучшие авто года. Среди победителей — электромобили, суперкары, кроссоверы и недорогие модели.
Лучшие авто года определило знаменитое британское издание Top Gear по результатам тест-драйвов и обзоров. На этот раз не обошлось без сюрпризов в рейтинге.
По мнению британцев, лучшее авто года — электрокроссовер BMW iX3. Результат голосования жюри оказался довольно неожиданным. Эксперты оценили его управляемость, технологичность и немалый запас хода.Важно
Лучшим автопроизводителем года стал Renault Group, а лучшим моментом года признали установление суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового мирового рекорда скорости в 496 км/ч.
Кроме того, назвали лучшие авто года в разных категориях:
- роскошное авто года — Rolls-Royce Spectre Black Badge;
- лучший седан — Mercedes-Benz CLA;
- лучший универсал — Audi A6 Avant;
- дизайн года — Dacia Hipster;
- лучший кроссовер года — Renault 4 E-Tech;
- лучший внедорожник — Defender OCTA;
- лучший дорогой кроссовер — Aston Martin DBX S;
- лучшее спортивное авто — Kimera Evo 37;
- лучший суперкар — Ferrari 296 Speciale;
- лучший гиперкар — Ferrari F80;
- лучшее семейное авто — Kia PV5;
- лучший супермини — Hyundai Inster;
- лучший звук — Ford Mustang GTD.
Между прочим, недавно в Великобритании назвали и лучшие подержанные автомобили.
Также Фокус рассказывал о самых надежных и наименее надежных авто по мнению немцев.