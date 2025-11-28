Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Авторитетні британські експерти назвали кращі авто року — результати здивували (фото)

кращі авто року
Top Gear назвав кращі авто року | Фото: Top Gear

У Великій Британії назвали кращі авто року. Серед переможців — електромобілі, суперкари, кросовери та недорогі моделі.

Найкращі авто року визначило знамените британське видання Top Gear за результатами тест-драйвів та оглядів. Цього разу не обійшлося без сюрпризів у рейтингу.

BMW iX3
Найкраще авто року – електрокросовер BMW iX3
Фото: Top Gear

На думку британців, краще авто року – електрокросовер BMW iX3. Результат голосування журі виявився доволі несподіваним. Експерти оцінили його керованість, технологічність та чималий запас ходу.

Важливо
Прослужать мінімум 15 років: експерти назвали найнадійніші позашляховики з пробігом (фото)
Прослужать мінімум 15 років: експерти назвали найнадійніші позашляховики з пробігом (фото)

Кращим автовиробником року став Renault Group, а найкращим моментом року визнали встановлення суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового світового рекорду швидкості в 496 км/год.

Renault Group
Автовиробником року став Renault Group
Фото: Top Gear

Крім того, назвали найкращі авто року в різних категоріях:

  • розкішне авто року – Rolls-Royce Spectre Black Badge;
  • найкращий седан – Mercedes-Benz CLA;
  • найкращий універсал – Audi A6 Avant;
  • дизайн року – Dacia Hipster;
  • найкращий кросовер року – Renault 4 E-Tech;
  • найкращий позашляховик – Defender OCTA;
  • найкращий дорогий кросовер – Aston Martin DBX S;
  • найкраще спортивне авто – Kimera Evo 37;
  • найкращий суперкар – Ferrari 296 Speciale;
  • найкращий гіперкар – Ferrari F80;
  • найкраще сімейне авто – Kia PV5;
  • найкращий суперміні – Hyundai Inster;
  • найкращий звук – Ford Mustang GTD.
Відео дня

Між іншим, нещодавно у Великій Британії назвали і найкращі вживані автомобілі.

Також Фокус розповідав про найнадійніші і найменш надійні авто на думку німців.