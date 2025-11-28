Авторитетні британські експерти назвали кращі авто року — результати здивували (фото)

У Великій Британії назвали кращі авто року. Серед переможців — електромобілі, суперкари, кросовери та недорогі моделі.

Найкращі авто року визначило знамените британське видання Top Gear за результатами тест-драйвів та оглядів. Цього разу не обійшлося без сюрпризів у рейтингу.

Найкраще авто року – електрокросовер BMW iX3 Фото: Top Gear

На думку британців, краще авто року – електрокросовер BMW iX3. Результат голосування журі виявився доволі несподіваним. Експерти оцінили його керованість, технологічність та чималий запас ходу.

Кращим автовиробником року став Renault Group, а найкращим моментом року визнали встановлення суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового світового рекорду швидкості в 496 км/год.

Автовиробником року став Renault Group Фото: Top Gear

Крім того, назвали найкращі авто року в різних категоріях:

розкішне авто року – Rolls-Royce Spectre Black Badge;

найкращий седан – Mercedes-Benz CLA;

найкращий універсал – Audi A6 Avant;

дизайн року – Dacia Hipster;

найкращий кросовер року – Renault 4 E-Tech;

найкращий позашляховик – Defender OCTA;

найкращий дорогий кросовер – Aston Martin DBX S;

найкраще спортивне авто – Kimera Evo 37;

найкращий суперкар – Ferrari 296 Speciale;

найкращий гіперкар – Ferrari F80;

найкраще сімейне авто – Kia PV5;

найкращий суперміні – Hyundai Inster;

найкращий звук – Ford Mustang GTD.

Між іншим, нещодавно у Великій Британії назвали і найкращі вживані автомобілі.

Також Фокус розповідав про найнадійніші і найменш надійні авто на думку німців.