Авторитетні британські експерти назвали кращі авто року — результати здивували (фото)
У Великій Британії назвали кращі авто року. Серед переможців — електромобілі, суперкари, кросовери та недорогі моделі.
Найкращі авто року визначило знамените британське видання Top Gear за результатами тест-драйвів та оглядів. Цього разу не обійшлося без сюрпризів у рейтингу.
На думку британців, краще авто року – електрокросовер BMW iX3. Результат голосування журі виявився доволі несподіваним. Експерти оцінили його керованість, технологічність та чималий запас ходу.Важливо
Кращим автовиробником року став Renault Group, а найкращим моментом року визнали встановлення суперкаром BYD Yangwang U9 Extreme нового світового рекорду швидкості в 496 км/год.
Крім того, назвали найкращі авто року в різних категоріях:
- розкішне авто року – Rolls-Royce Spectre Black Badge;
- найкращий седан – Mercedes-Benz CLA;
- найкращий універсал – Audi A6 Avant;
- дизайн року – Dacia Hipster;
- найкращий кросовер року – Renault 4 E-Tech;
- найкращий позашляховик – Defender OCTA;
- найкращий дорогий кросовер – Aston Martin DBX S;
- найкраще спортивне авто – Kimera Evo 37;
- найкращий суперкар – Ferrari 296 Speciale;
- найкращий гіперкар – Ferrari F80;
- найкраще сімейне авто – Kia PV5;
- найкращий суперміні – Hyundai Inster;
- найкращий звук – Ford Mustang GTD.
Між іншим, нещодавно у Великій Британії назвали і найкращі вживані автомобілі.
