Украинцы регистрируют электрокары, пока не отменили льготы: возник дефицит "зеленых" номеров

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сообщил о нехватке "зеленых" номеров в сервисных центрах в последний месяц действия специальных льгот. Такие номерные знаки — обязательные для электрокаров, растаможка которых в 2026 году станет дороже для владельцев.

Украинцы сообщают, что в сервисных центрах возник дефицит "зеленых" номерных знаков. Об этом Назаренко сообщил 9 декабря в Facebook.

"Но это было прогнозируемо, потому что 01.01.2026 заканчиваются льготы и в декабре будет наплыв клиентов. А закупки номерных знаков делают системно, запасы большие не делают, а тут ажиотаж и, видимо, запасы исчерпались", — отметил он.

Гендиректор обратил внимание, что до 31 декабря еще есть время и желающих зарегистрировать электрокары будет много, поэтому ассоциация официально обратилась в Главный сервисный центр и Министерство внутренних дел с просьбой:

разрешить регистрировать электрокар с черно-белыми номерами по желанию владельца;

поручить дополнительно обеспечить сервисные центры "зелеными" номерными знаками.

"Зеленые" номера — что это такое

Как объясняли в Главном сервисном центре МВД, за машинами, которые движутся благодаря работе электрического двигателя и не имеют двигателя внутреннего сгорания, закрепляются исключительно "зеленые" номерные знаки. Они выглядят как белые таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинских букв.

Ранее "зеленые" номера владельцы электрокаров получали по желанию. Однако впоследствии это сделали обязательным, и зарегистрировать такой автомобиль с обычными номерами нельзя.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине подорожает растаможка электромобилей из-за отмены части льгот. Эксперты Института исследований авторынка подсчитали, сколько теперь придется платить за ввоз электрокара.

