В Украине активно продают раритетные ретроавто: какие модели покупают (фото)

В Украине неожиданно вырос спрос на старинные автомобили. Новых владельцев нашли компактные ретроавто, кабриолеты и лимитированные роскошные модели.

За ноябрь в Украине продали сразу четыре ретроавто 30-х годов, что является нетипичным для нашего рынка. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Opel Olympia 1938 года

Самое старое авто в Украине, которое продали в прошлом месяце — седан Opel Olympia 1938 года бежевого цвета. Авто оснащено 1,5-литровым 37-сильным мотором.

DKW F8 1939 года Фото: auto.ria.com

Кроме того, нового владельца нашел кабриолет DKW F8 1939 года — одна из первых массовых моделей с передним приводом. Такое авто — одно-единственное в Украине и в интернете до сих пор есть объявления о продаже DKW F8 за $9000.

FIAT 500 Topolino 1939 года Фото: Fiat

Продали и миниатюрный массовый FIAT 500 Topolino 1939 года. 3,2-метровое авто от гениального конструктора Данте Джакози оснащено 570-кубовым 13-сильным моторчиком.

ЗиС-101 1939 года

Совсем другим является роскошный кабриолет ЗиС-101 1939 года, который тоже перепродали. Огромное советское авто длиной 5,6 м создано на базе Buick Special. 5,7-литровая рядная восьмерка на 110 л. с. разгоняет его до 115 км/ч. Примечательно, что из 8752 выпущенных ЗиС-101 лишь 10 или 12 были кабриолетами.

