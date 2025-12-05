В Україні активно продають раритетні ретроавто: які моделі купують (фото)

В Україні несподівано зріс попит на старовинні автомобілі. Нових власників знайшли компактні ретроавто, кабріолети та лімітовані розкішні моделі.

За листопад в Україні продали одразу чотири ретроавто 30-х років, що є нетиповим для нашого ринку. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Opel Olympia 1938 року

Найстаріше авто в Україні, яке продали в минулому місяці — седан Opel Olympia 1938 року бежевого кольору. Авто оснащене 1,5-літровим 37-сильним мотором.

DKW F8 1939 року Фото: auto.ria.com

Важливо

Харківський Ford: перше авто українського виробництва святкує свій день народження (фото)

Крім того, нового власника знайшов кабріолет DKW F8 1939 року – одна з перших масових моделей із переднім приводом. Таке авто — одне-єдине в Україні і в інтернеті досі є оголошення про продаж DKW F8 за $9000.

FIAT 500 Topolino 1939 року Фото: Fiat

Продали і мініатюрний масовий FIAT 500 Topolino 1939 року. 3,2-метрове авто від геніального конструктора Данте Джакози оснащене 570-кубовим 13-сильним моторчиком.

Відео дня

ЗіС-101 1939 року

Зовсім іншим є розкішний кабріолет ЗіС-101 1939 року, який теж перепродали. Величезне радянське авто завдовжки 5,6 м створене на базі Buick Special. 5,7-літрова рядна вісімка на 110 к. с. розганяє його до 115 км/год. Примітно, що із 8752 випущених ЗіС-101 лише 10 чи 12 були кабріолетами.

Раніше Фокус повідомляв, що авторинок Україні продемонстрував зростання і встановив новий рекорд.

Також ми писали, що "Укрпошта" влаштувала розпродаж понад 700 машин зі свого автопарку.