Авторинок України встановив новий рекорд: найпопулярніші марки та моделі

продажі нових авто
Авторинок України стрімко зростає під кінець 2025 року | Фото: Freepik

В Україні стрімко зріс попит на нові автомобілі. Найпопулярнішими стали електрокари з Китаю.

За листопад в Україні продали 8,3 тис. нових легкових авто і це рекордний показник за останні 14 місяців. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

BYD Song Plus
Електрокари BYD вийшли в лідери авторинку
Фото: BYD Auto

Порівняно із жовтнем продажі нових авто в Україні виросли на 6%, а порівняно з листопадом 2024 року — одразу на 58%. Такий ріст обумовлений, передусім, шаленим попитом на електрокари в останні місяці перед скасуванням пільгового розмитнення.

Саме виробник електромобілів BYD є найпопулярнішим автобрендом листопада. Друге місце посіла Toyota, а третє – Volkswagen.

Топ 10 лідерів українського авторинку в листопаді 2025 року:

  1. BYD – 1615 проданих авто.
  2. Toyota – 859.
  3. Volkswagen – 798.
  4. Renault – 577.
  5. Skoda – 561.
  6. Zeekr – 397.
  7. Hyundai – 363.
  8. Honda – 341.
  9. BMW – 239.
  10. Audi – 239.
renault duster
Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
Фото: Renault

Найпопулярніше авто в Україні за листопад – кросовер Renault Duster.

Усього за 11 місяців 2025 року українці придбали 68,9 тис. нових легкових авто, що на 7,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:

  1. Renault Duster.
  2. Toyota RAV4.
  3. BYD Song.

Раніше стало відомо, що в Україні за 2025 рік закрили понад 100 продавців авто.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшли електрокари від Huawei.