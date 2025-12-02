Авторинок України встановив новий рекорд: найпопулярніші марки та моделі

В Україні стрімко зріс попит на нові автомобілі. Найпопулярнішими стали електрокари з Китаю.

За листопад в Україні продали 8,3 тис. нових легкових авто і це рекордний показник за останні 14 місяців. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Електрокари BYD вийшли в лідери авторинку Фото: BYD Auto

Порівняно із жовтнем продажі нових авто в Україні виросли на 6%, а порівняно з листопадом 2024 року — одразу на 58%. Такий ріст обумовлений, передусім, шаленим попитом на електрокари в останні місяці перед скасуванням пільгового розмитнення.

Саме виробник електромобілів BYD є найпопулярнішим автобрендом листопада. Друге місце посіла Toyota, а третє – Volkswagen.

Топ 10 лідерів українського авторинку в листопаді 2025 року:

BYD – 1615 проданих авто. Toyota – 859. Volkswagen – 798. Renault – 577. Skoda – 561. Zeekr – 397. Hyundai – 363. Honda – 341. BMW – 239. Audi – 239.

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні Фото: Renault

Найпопулярніше авто в Україні за листопад – кросовер Renault Duster.

Усього за 11 місяців 2025 року українці придбали 68,9 тис. нових легкових авто, що на 7,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:

Renault Duster. Toyota RAV4. BYD Song.

