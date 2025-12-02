Авторинок України встановив новий рекорд: найпопулярніші марки та моделі
В Україні стрімко зріс попит на нові автомобілі. Найпопулярнішими стали електрокари з Китаю.
За листопад в Україні продали 8,3 тис. нових легкових авто і це рекордний показник за останні 14 місяців. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно із жовтнем продажі нових авто в Україні виросли на 6%, а порівняно з листопадом 2024 року — одразу на 58%. Такий ріст обумовлений, передусім, шаленим попитом на електрокари в останні місяці перед скасуванням пільгового розмитнення.Важливо
Саме виробник електромобілів BYD є найпопулярнішим автобрендом листопада. Друге місце посіла Toyota, а третє – Volkswagen.
Топ 10 лідерів українського авторинку в листопаді 2025 року:
- BYD – 1615 проданих авто.
- Toyota – 859.
- Volkswagen – 798.
- Renault – 577.
- Skoda – 561.
- Zeekr – 397.
- Hyundai – 363.
- Honda – 341.
- BMW – 239.
- Audi – 239.
Найпопулярніше авто в Україні за листопад – кросовер Renault Duster.
Усього за 11 місяців 2025 року українці придбали 68,9 тис. нових легкових авто, що на 7,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:
- Renault Duster.
- Toyota RAV4.
- BYD Song.
Раніше стало відомо, що в Україні за 2025 рік закрили понад 100 продавців авто.
Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшли електрокари від Huawei.