Авторынок Украины установил новый рекорд: самые популярные марки и модели
В Украине стремительно вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали электрокары из Китая.
За ноябрь в Украине продали 8,3 тыс. новых легковых авто и это рекордный показатель за последние 14 месяцев. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с октябрем продажи новых авто в Украине выросли на 6%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — сразу на 58%. Такой рост обусловлен, прежде всего, бешеным спросом на электрокары в последние месяцы перед отменой льготной растаможки.Важно
Именно производитель электромобилей BYD является самым популярным автобрендом ноября. Второе место заняла Toyota, а третье — Volkswagen.
Топ 10 лидеров украинского авторынка в ноябре 2025 года:
- BYD — 1615 проданных авто.
- Toyota — 859.
- Volkswagen — 798.
- Renault — 577.
- Skoda — 561.
- Zeekr — 397.
- Hyundai — 363.
- Хонда — 341.
- BMW — 239.
- Audi — 239.
Самое популярное авто в Украине за ноябрь — кроссовер Renault Duster.
Всего за 11 месяцев 2025 года украинцы приобрели 68,9 тыс. новых легковых авто, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самые популярные авто в Украине за 2025 год:
- Renault Duster.
- Toyota RAV4.
- BYD Song.
