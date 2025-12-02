Авторынок Украины установил новый рекорд: самые популярные марки и модели

В Украине стремительно вырос спрос на новые автомобили. Самыми популярными стали электрокары из Китая.

За ноябрь в Украине продали 8,3 тыс. новых легковых авто и это рекордный показатель за последние 14 месяцев. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Электрокары BYD вышли в лидеры авторынка Фото: BYD Auto

По сравнению с октябрем продажи новых авто в Украине выросли на 6%, а по сравнению с ноябрем 2024 года — сразу на 58%. Такой рост обусловлен, прежде всего, бешеным спросом на электрокары в последние месяцы перед отменой льготной растаможки.

Именно производитель электромобилей BYD является самым популярным автобрендом ноября. Второе место заняла Toyota, а третье — Volkswagen.

Топ 10 лидеров украинского авторынка в ноябре 2025 года:

BYD — 1615 проданных авто. Toyota — 859. Volkswagen — 798. Renault — 577. Skoda — 561. Zeekr — 397. Hyundai — 363. Хонда — 341. BMW — 239. Audi — 239.

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине Фото: Renault

Самое популярное авто в Украине за ноябрь — кроссовер Renault Duster.

Всего за 11 месяцев 2025 года украинцы приобрели 68,9 тыс. новых легковых авто, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые популярные авто в Украине за 2025 год:

Renault Duster. Toyota RAV4. BYD Song.

