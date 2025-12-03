"Укрпошта" влаштувала великий розпродаж автопарку: з молотка підуть 700 машин (відео)

Автопарк "Укрпошти" виставлено на аукціон. Нових власників шукають для сотень легкових та вантажних автомобілів, випущених із 1979 по 2001 рік.

Усього на торги виставили 716 транспортних засобів, а їх середній пробіг становить 470 тис. км. Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

Примітно, що поштові автомобілі продають на аукціоні Prozorro.Продажі не окремо, а за принципом "один регіон – один лот". Отже, переможці торгів викуплятимуть усі авто в тій чи іншій області України. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пропонує охочим викупити машини, відремонтувати та передати в ЗСУ, адже віддати їх безкоштовно поштова служба не може.

Найстарішим є ГАЗ-53 1979 року Фото: Prozorro.Продажі

У середньому регіони України виставили на аукціон по три десятки авто. Рекордсменом є Хмельницька область – 73 машини, а найменше продає Донеччина – 4 транспортні засоби.

Середній фізичний знос авто "Укрпошти" – 96%. Переважна більшість із них (654 од.) – моделі радянського чи російського виробництва. 28 аввтомобілів випущені до 1991 року.

Найстаріше поштове авто на торгах – ГАЗ-52 1979 року, а наймолодшим є Citroen Berlingo 2001 року, який проїхав усього 2000 км і потрапив у ДТП. Найбільший пробіг має вантажівка Volvo FH12 із Києва – 2,9 млн км.

Ігор Смілянський зазначив, що це не останній подібний розпродаж. Невдовзі на аукціон виставлятиь ще 250 авто "Укрпошти".

