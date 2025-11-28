На аукціон виставили раритетний суперкар Ford загиблої зірки Голлівуду (фото)

У США на аукціоні продаватимуть рідкісний суперкар Ford GT 2005 року. Лімітоване авто належало знаменитому акторові Полу Вокеру.

Ціна Ford GT торгах онлайн вже сягнула 558 000 доларів, хоча до їх закінчення ще залишається 6 днів. Про авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Існує лише 14 Ford GT у червоному кольорі Фото: Bring a Trailer

Автор Пол Вокер, який трагічно загинув у ДТП в 2013 році, був справжнім фанатом спортивних та ексклюзивних авто. У колекції зірки "Форсажу" були суперкар BMW M1, заряджений Porsche 911 Carrera RS, культові Nissan Skyline GT-R і Shelby Cobra та велика кількість потужних американських масл-карів.

Актор замовив суперкар Ford GT у рідкісному червоному кольорі (так пофарбували лише 14 купе) з чорним салоном. Крім того, авто Пола Вокера доопрацьоване – встановлено спортивну підвіску і гучніший вихлоп, а також переналаштовано блок управління двигуном.

Пробіг Ford GT Пола Вокера становить лише 5956 км Фото: Bring a Trailer

Ford має два комплекти колісних дисків – від ADV.1 та BBS. Пробіг авто Пола Вокера становить лише 5956 км.

Нагадаємо, що суперкар Ford GT був сучасною версією легендарної гоночної моделі GT40, яка кинула виклик Ferrari і чотири рази вигравала знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Випущено лише 4038 таких купе.

Суперкар оснащений 550-сильним компресорним V8 Фото: Bring a Trailer

Усі Ford GT 2005 року комплектували 5,4-літровим компресорним V8 на 550 сил та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Між іншим, нещодавно суперкар Ford GT у лімітованому виконанні Heritage Edition за $800 000 бачили в Києві.

Також Фокус писав, що найдорожчий суперкар сучасності продали за $20,6 мільйона.