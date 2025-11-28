На аукцион выставили раритетный суперкар Ford погибшей звезды Голливуда (фото)

В США на аукционе будут продавать редкий суперкар Ford GT 2005 года. Лимитированное авто принадлежало знаменитому актеру Полу Уокеру.

Цена Ford GT торгах онлайн уже достигла 558 000 долларов, хотя до их окончания еще остается 6 дней. Об авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Существует только 14 Ford GT в красном цвете Фото: Bring a Trailer

Автор Пол Уокер, который трагически погиб в ДТП в 2013 году, был настоящим фанатом спортивных и эксклюзивных авто. В коллекции звезды "Форсажа" были суперкар BMW M1, заряженный Porsche 911 Carrera RS, культовые Nissan Skyline GT-R и Shelby Cobra и большое количество мощных американских масл-каров.

Актер заказал суперкар Ford GT в редком красном цвете (так покрасили только 14 купе) с черным салоном. Кроме того, авто Пола Уокера доработано — установлена спортивная подвеска и более громкий выхлоп, а также перенастроен блок управления двигателем.

Відео дня

Пробег Ford GT Пола Уокера составляет всего 5956 км Фото: Bring a Trailer

Ford имеет два комплекта колесных дисков — от ADV.1 и BBS. Пробег авто Пола Уокера составляет всего 5956 км.

Важно

Французские иконы: на аукцион выставили 100 лучших Renault всех времен (фото)

Напомним, что суперкар Ford GT был современной версией легендарной гоночной модели GT40, которая бросила вызов Ferrari и четыре раза выигрывала знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Выпущено всего 4038 таких купе.

Суперкар оснащен 550-сильным компрессорным V8 Фото: Bring a Trailer

Все Ford GT 2005 года комплектовали 5,4-литровым компрессорным V8 на 550 сил и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Между прочим, недавно суперкар Ford GT в лимитированном исполнении Heritage Edition за $800 000 видели в Киеве.

Также Фокус писал, что самый дорогой суперкар современности продали за $20,6 миллиона.