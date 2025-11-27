Французские иконы: на аукцион выставили 100 лучших Renault всех времен (фото)

Лучшие Renault из коллекции автопроизводителя уйдут с молотка во Франции. На аукционе продадут сотню машин, среди которых — гоночные болиды, ретроавто и оригинальные концепты.

Коллекция Renault Icons ("Иконы Рено") уйдет с молотка 7 декабря в пригороде Парижа. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Artcurial.

Самым дорогим является Williams-Renault FW19 1997 года за 1,2 млн евро Фото: Artcurial

В запасниках Renault хранится примерно 600 редких и эксклюзивных автомобилей марки. Некоторых моделей собрали по несколько экземпляров, поэтому часть из них решили продать.

Важно

Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер

Общая стоимость коллекции превышает 7 миллионов евро. Самыми дорогими являются болиды "Формулы-1" — их продают сразу 20.

Renault Type D 1901 года Фото: Artcurial

В частности, за Williams-Renault FW19 1997 года планируют получить до 1,2 миллиона евро, а болиды Renault RE40 1983 года, на которых выступал четырехкратный чемпион Ален Прост, оценили в 500-800 тыс. евро. Спортпрототип Renault Alpine A442B 1975 года оценили в 500 000 евро.

Відео дня

Самый старый в коллекции — Renault Type D 1901 года. Кроме того, можно приобрести качественные копии самого первого Renault Type A 1898 года, изготовленные к его столетию. Примечательно, что в коллекции немало и относительно недорогой классики стоимостью до 20 000 евро. Так, за 8000 евро продается столетний Renault NN.

Renault Alpine A442B 1975 года Фото: Artcurial Renault RE40 1983 года Фото: Artcurial Renault NN 1925 года оценили в 8000 евро Фото: Artcurial Шестиколесный Renault Clio Фото: Artcurial Внедорожный Renault Kangoo Фото: Artcurial

Особого упоминания заслуживают оригинальные концепты Renault разных лет. Среди них — внедорожный Renault Kangoo и шестиколесный Renault Clio. Также продают двигатели Renault (в том числе и от гоночных авто), сувенирную продукцию и масштабные модели.

Ранее на аукцион выставили самый редкий и нестандартный Mitsubishi Pajero.

Также Фокус писал о новом Renault Trafic 2026, который стал электрокаром.