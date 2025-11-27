Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Французькі ікони: на аукціон виставили 100 найкращих Renault усіх часів (фото)

1898 Renault Type A
Копія першого Renault Type A 1898 року | Фото: Artcurial

Найкращі Renault із колекції автовиробника підуть з молотка у Франції. На аукціоні продадуть сотню машин, серед яких — гоночні боліди, ретроавто та оригінальні концепти.

Колекція Renault Icons ("Ікони Рено") піде з молотка 7 грудня в передмісті Парижа. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Artcurial.

Williams-Renault FW19
Найдорожчим є Williams-Renault FW19 1997 року за 1,2 млн євро
Фото: Artcurial

У запасниках Renault зберігається приблизно 600 рідкісних та ексклюзивних автомобілів марки. Деяких моделей зібрали по кілька екземплярів, тому частину з них вирішили продати.

Важливо
Тест-драйв нового Renault Kardian: чим приваблює доступний міський кросовер
Тест-драйв нового Renault Kardian: чим приваблює доступний міський кросовер

Загальна вартість колекції перевищує 7 мільйонів євро. Найдорожчими є боліди "Формули-1" — їх продають одразу 20.

Renault Type D
Renault Type D 1901 року
Фото: Artcurial

Зокрема, за Williams-Renault FW19 1997 року планують отримати до 1,2 мільйона євро, а боліди Renault RE40 1983 року, на яких виступав чотириразовий чемпіон Ален Прост, оцінили в 500-800 тис. євро. Спортпрототип Renault Alpine A442B 1975 року оцінили в 500 000 євро.

Відео дня

Найстаріший у колекції — Renault Type D 1901 року. Крім того, можна придбати якісні копії найпершого Renault Type A 1898 року, виготовлені до його сторіччя. Примітно, що в колекції чимало і відносно недорогої класики вартістю до 20 000 євро. Так, за 8000 євро продається сторічний Renault NN.

Renault Alpine A442B 1975 року
Renault Alpine A442B 1975 року
Фото: Artcurial
Renault RE40 1983
Renault RE40 1983 року
Фото: Artcurial
Renault NN 1925
Renault NN 1925 року оцінили в 8000 євро
Фото: Artcurial
Шестиколісний Renault Clio
Шестиколісний Renault Clio
Фото: Artcurial
Renault Kangoo
Позашляховий Renault Kangoo
Фото: Artcurial
Renault Alpine A442B 1975 року
Renault RE40 1983
Renault NN 1925
Шестиколісний Renault Clio
Renault Kangoo

Особливої згадки заслуговують оригінальні концепти Renault різних років. Серед них — позашляховий Renault Kangoo та шестиколісний Renault Clio. Також продають двигуни Renault (у тому числі й від гоночних авто), сувенірну продукцію та масштабні моделі.

Раніше на аукціон виставили найбільш рідкісний і нестандартний Mitsubishi Pajero.

Також Фокус писав про новий Renault Trafic 2026, який став електрокаром.