Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Старый 57-летний Chevrolet звезды "Форсажа" продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Chevrolet Nova 1967, Chevrolet Nova, Пол Уокер, авто Пола Уокера
Фото: Bring a Trailer | Chevrolet Nova ушел с молотка за 97 515 долларов

Chevrolet Nova Пола Уокера существенно доработана. Винтажное авто получило современный 300-сильный V8 и автоматическую КПП, а также новые подвеску и тормоза.

В США на аукционе Bring a Trailer продали купе Chevrolet Nova 1967 года. За него отдали 97 515 долларов (как за новый Porsche Cayenne), хотя обычно подобные автомобили значительно дешевле. Дело в том, что спорткар принадлежал погибшему голливудскому актеру Полу Уокеру. О машине рассказали на сайте аукциона.

Chevrolet Nova, Пол Уокер, авто Пола Уокера Fullscreen
Винтажное авто существенно доработано
Фото: Bring a Trailer
Важно
Уникальный итальянский суперкар с двигателем Mercedes продали за $11 миллионов (фото)

Пол Уокер был известным автоколлекционером. Он приобрел этот Chevrolet Nova в 2004 году — сразу после завершения съемок в фильме "Форсаж 2". Собственно, на ретроавто пошла часть гонорара актера за эту киноленту.

Пол Уокер, Chevrolet Nova 1967, Chevrolet Nova, авто Пола Уокера Fullscreen
Авто принадлежало звезде фильмов "Форсаж" Полу Уокеру
Фото: Bring a Trailer

В 2010 году Пол Уокер решил модернизировать авто. Chevrolet Nova оснастили современным 5,3-литровым V8 мощностью 300 сил и 4-ступенчатой автоматической КПП.

салон Chevrolet Nova, Chevrolet Nova, Пол Уокер, авто Пола Уокера Fullscreen
В салоне заменили руль, сиденья и приборы
Фото: Bring a Trailer

Кроме того, установили спортивный двойной выхлоп, независимую заднюю подвеску, новый рулевой механизм с усилителем и дисковые тормоза Wilwood на всех колесах.

мотор шевроле 5,3, Chevrolet Nova 1967, Chevrolet Nova, Пол Уокер, авто Пола Уокера Fullscreen
Под капот установили современный 300-сильный V8
Фото: Bring a Trailer

Внешне авто Пола Уокера отличается выпуклым капотом и новыми колесными дисками — 17-дюймовыми спереди и 18-дюймовыми сзади. В салоне установили новые циферблаты приборов, спортивные сиденья и регулируемый руль. Кроме того, появились климат-контроль и современное радио.

Кстати, недавно в США на аукцион выставили самый дорогой Chevrolet Corvette за $7 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный болид Mercedes стоимостью 55 миллионов долларов.