Старый 57-летний Chevrolet звезды "Форсажа" продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Chevrolet Nova Пола Уокера существенно доработана. Винтажное авто получило современный 300-сильный V8 и автоматическую КПП, а также новые подвеску и тормоза.

В США на аукционе Bring a Trailer продали купе Chevrolet Nova 1967 года. За него отдали 97 515 долларов (как за новый Porsche Cayenne), хотя обычно подобные автомобили значительно дешевле. Дело в том, что спорткар принадлежал погибшему голливудскому актеру Полу Уокеру. О машине рассказали на сайте аукциона.

Винтажное авто существенно доработано Фото: Bring a Trailer

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Пол Уокер был известным автоколлекционером. Он приобрел этот Chevrolet Nova в 2004 году — сразу после завершения съемок в фильме "Форсаж 2". Собственно, на ретроавто пошла часть гонорара актера за эту киноленту.

Авто принадлежало звезде фильмов "Форсаж" Полу Уокеру Фото: Bring a Trailer

В 2010 году Пол Уокер решил модернизировать авто. Chevrolet Nova оснастили современным 5,3-литровым V8 мощностью 300 сил и 4-ступенчатой автоматической КПП.

В салоне заменили руль, сиденья и приборы Фото: Bring a Trailer

Кроме того, установили спортивный двойной выхлоп, независимую заднюю подвеску, новый рулевой механизм с усилителем и дисковые тормоза Wilwood на всех колесах.

Под капот установили современный 300-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

Внешне авто Пола Уокера отличается выпуклым капотом и новыми колесными дисками — 17-дюймовыми спереди и 18-дюймовыми сзади. В салоне установили новые циферблаты приборов, спортивные сиденья и регулируемый руль. Кроме того, появились климат-контроль и современное радио.

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