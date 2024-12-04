Старий 57-річний Chevrolet зірки "Форсажу" продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Chevrolet Nova Пола Вокера суттєво доопрацьована. Вінтажне авто отримало сучасний 300-сильний V8 та автоматичну КПП, а також нові підвіску і гальма.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе Chevrolet Nova 1967 року. За нього віддали 97 515 доларів (як за новий Porsche Cayenne), хоча зазвичай подібні автомобілі значно дешевші. Річ у тім, що спорткар належав загиблому голлівудському актору Полу Вокеру. Про машину розповіли на сайті аукціону.

Вінтажне авто суттєво доопрацьоване Фото: Bring a Trailer

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Пол Вокер був відомим автоколекціонером. Він придбав цей Chevrolet Nova у 2004 році – одразу після завершення зйомок у фільмі "Форсаж 2". Власне, на ретроавто пішла частина гонорару актора за цю кінострічку.

Авто належало зірці фільмів "Форсаж" Полу Вокеру Фото: Bring a Trailer

У 2010 році Пол Вокер вирішив модернізувати авто. Chevrolet Nova оснастили сучасним 5,3-літровим V8 потужністю 300 сил та 4-ступінчастою автоматичною КПП.

У салоні замінили кермо, сидіння та прилади Фото: Bring a Trailer

Крім того, встановили спортивний подвійний вихлоп, незалежну задню підвіску, новий кермовий механізм із підсилювачем та дискові гальма Wilwood на всіх колесах.

Під капот встановили сучасний 300-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Зовні авто Пола Вокера відрізняється випуклим капотом та новими колісними дисками – 17-дюймовими спереду та 18-дюймовими ззаду. У салоні встановили нові циферблати приладів, спортивні сидіння і регульоване кермо. Крім того, з’явилися клімат-контроль та сучасне радіо.

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