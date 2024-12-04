Старий 57-річний Chevrolet зірки "Форсажу" продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)
Chevrolet Nova Пола Вокера суттєво доопрацьована. Вінтажне авто отримало сучасний 300-сильний V8 та автоматичну КПП, а також нові підвіску і гальма.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе Chevrolet Nova 1967 року. За нього віддали 97 515 доларів (як за новий Porsche Cayenne), хоча зазвичай подібні автомобілі значно дешевші. Річ у тім, що спорткар належав загиблому голлівудському актору Полу Вокеру. Про машину розповіли на сайті аукціону.Важливо
Пол Вокер був відомим автоколекціонером. Він придбав цей Chevrolet Nova у 2004 році – одразу після завершення зйомок у фільмі "Форсаж 2". Власне, на ретроавто пішла частина гонорару актора за цю кінострічку.
У 2010 році Пол Вокер вирішив модернізувати авто. Chevrolet Nova оснастили сучасним 5,3-літровим V8 потужністю 300 сил та 4-ступінчастою автоматичною КПП.
Крім того, встановили спортивний подвійний вихлоп, незалежну задню підвіску, новий кермовий механізм із підсилювачем та дискові гальма Wilwood на всіх колесах.
Зовні авто Пола Вокера відрізняється випуклим капотом та новими колісними дисками – 17-дюймовими спереду та 18-дюймовими ззаду. У салоні встановили нові циферблати приладів, спортивні сидіння і регульоване кермо. Крім того, з’явилися клімат-контроль та сучасне радіо.
До речі, нещодавно в США на аукціон виставили найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.
Також Фокус розповідав, що з молотка піде унікальний болід Mercedes вартістю 55 мільйонів доларів.