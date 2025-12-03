"Укрпочта" устроила большую распродажу автопарка: с молотка уйдут 700 машин (видео)

Автопарк "Укрпочты" выставлен на аукцион. Новых владельцев ищут для сотен легковых и грузовых автомобилей, выпущенных с 1979 по 2001 год.

Всего на торги выставили 716 транспортных средств, а их средний пробег составляет 470 тыс. км. Об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

Примечательно, что почтовые автомобили продают на аукционе Prozorro.Продажи не отдельно, а по принципу "один регион — один лот". Таким образом, победители торгов будут выкупать все авто в той или иной области Украины. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский предлагает желающим выкупить машины, отремонтировать и передать в ВСУ, ведь отдать их бесплатно почтовая служба не может.

Самым старым является ГАЗ-53 1979 года Фото: Prozorro.Продажі

В среднем регионы Украины выставили на аукцион по три десятка авто. Рекордсменом является Хмельницкая область — 73 машины, а меньше всего продает Донетчина — 4 транспортных средства.

Средний физический износ авто "Укрпочты" — 96%. Подавляющее большинство из них (654 ед.) — модели советского или российского производства. 28 аввтомобилей выпущены до 1991 года.

Самое старое почтовое авто на торгах — ГАЗ-52 1979 года, а самым молодым является Citroen Berlingo 2001 года, который проехал всего 2000 км и попал в ДТП. Самый большой пробег имеет грузовик Volvo FH12 из Киева — 2,9 млн км.

Игорь Смелянский отметил, что это не последняя подобная распродажа. Вскоре на аукцион выставят еще 250 авто "Укрпочты".

